Παιδί σκοτώθηκε σε διάδρομο γυμναστικής: Ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον πατέρα

Σοκ προκάλεσε στο δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση του θανάτου του 6χρονου Κόρι στις ΗΠΑ μετά από κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα του, τον 31χρονο Κρίστοφερ Γκρέγκορ, στο οποίο φαίνεται το μικρό αγόρι να υποφέρει ενώ ο κατηγορούμενος τον πιέζει να κάνει διάδρομο σε υψηλή ταχύτητα «για να χάσει κιλά». Στο βίντεο φαίνεται ο μικρός Κόρεϊ να πέφτει από τον διάδρομο με τον πατέρα του να τον σηκώνει επανειλημμένα για να τον βάλει ξανά στο όργανο. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο 31χρονος φαίνεται να δαγκώνει στο κεφάλι το παιδί για να το υποχρεώσει να επιστρέψει στον διάδρομο.

Όπως φαίνεται η ταχύτητα του διαδρόμου γυμναστικής ήταν τόσο μεγάλη ώστε το 6χρονο αγόρι να πέφτει και να σέρνεται για να επανέλθει στο όργανο. Μερικά 24ωρα μετά τη βασανιστική για τον 6χρονο γυμναστική η μητέρα του, η οποία έχει από κοινού με τον 31χρονο την κηδεμονία του αγοριού, πήγε τον Κόρεϊ στον γιατρό και εκεί το παιδί αποκάλυψε όσα είχε περάσει στον διάδρομο.

And child abusers who kill children! Or mar them for life! I’m not talking about just the sex offenders, but like that guy in NJ who is up on murder charges for making his kid run on a treadmill (too fast) and he ended up having seizures and dying from the abuse! pic.twitter.com/btq2brZcUS

