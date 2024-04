Σύνδρομο Αβάνας τι είναι: Ρωσικός δάκτυλος πίσω από τη μυστηριώδη ασθένεια Αμερικανών διπλωματών;

Με μια υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας συνδέει μια νέα έρευνα τη μυστηριώδη ασθένεια που έχει πλήξει Αμερικανούς ως επί το πλείστον διπλωμάτες, αλλά και πράκτορες τα τελευταία χρόνια. Μέλη του διπλωματικού προσωπικού των ΗΠΑ αρχής γενομένης από την Κούβα και στη συνέχεια και σε άλλες χώρες ανά την υφήλιο ανέφεραν ανεξήγητα συμπτώματα, όπως ημικρανίες, έντονους πονοκεφάλους, ζάλη, ναυτία, εμβοές και αδυναμία συγκέντρωσης, που έχουν περιγραφεί ως «Σύνδρομο της Αβάνας». Kαι σύμφωνα με κοινή έρευνα του Insider, του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel και της εκπομπής 60 Minutes του CBS δεν αποκλείεται να στοχοποιήθηκαν με ρωσικό ηχητικό όπλο ή όπλο μικροκυμάτων. Η Ρωσία έχει απορρίψει κάθε ανάμειξη στη μυστηριώδη αυτή υπόθεση, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει ότι είναι απίθανο να εμπλέκεται κάποια ξένη δύναμη, αλλά στην έκθεσή τους τον περασμένο χρόνο για τα «ανώμαλα περιστατικά υγείας» δεν έδωσαν κάποια εναλλακτική εξήγηση, όπως ούτε και η έρευνα της CIA το 2022.

Tonight we have important developments in our five-year investigation of mysterious brain injuries reported by U.S. national security officials. https://t.co/tBl4RnG0yc

— 60 Minutes (@60Minutes) April 1, 2024