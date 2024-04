Δολοφονία με μάσκα scream: Ανατριχιαστικό έγκλημα στην Πενσυλβάνια

Ένας 30χρονος άνδρας από την Πενσυλβάνια, ο οποίος φορούσε μια ψεύτικη μάσκα από την ταινία τρόμου «Scream», κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον γείτονά του χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι και ένα αλυσοπρίονο, σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου. Το θύμα της σφαγής ταυτοποιήθηκε ως ο 59χρονος Έντουαρντ Γουάιτχεντ, ο οποίος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος στην κατοικία του. Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο έπειτα από πληροφορίες για επίθεση.

Ο Γουάιτχεντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και το χέρι, αλλά άφησε την τελευταία του πνοή. Το 2001 είχε κυκλοφορήσει η ταινία θρίλερ «Scream», η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία, ταυτόχρονα όμως, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για μια σειρά από φόνους στην πραγματική ζωή. Ένας από τους φόνους που προκάλεσαν αίσθηση ήταν όταν ο Τίερι Τζέρεντιν (Thierry Jaradin) σκότωσε τη μαθήτρια Άλισον Κάμπιερ, φορώντας τη στολή Ghostface που φορούσε ο δολοφόνος στην ταινία.

Συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι το θύμα είχε «χτυπηθεί πολλές φορές με ένα μαχαίρι και ένα αλυσοπρίονο που λειτουργούσε με μπαταρία», σύμφωνα με πληροφορίες από to truecrimedaily.com. Επιπλέον, οι αστυνομικοί σημείωσαν ότι: «Ο ύποπτος φορούσε μια ολόμαυρη στολή, αποτελούμενη από μια μάσκα του χαρακτήρα ‘Scream’ μίας γνωστής ταινίας τρόμου. Μετά τη φρικιαστική ανθρωποκτονία, ο 30χρονος δράστης φέρεται να πήγε στο σπίτι του για να δει μια ταινία περιμένοντας τους αστυνομικούς να φτάσουν, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας. Αστυνομικοί περικύκλωσαν το σπίτι του 30χρονου δολοφόνου και εκείνος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

