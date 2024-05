Απόπειρα αρπαγής παιδιών: Τρομακτικό βίντεο από τις ΗΠΑ

Τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν παιδιά δημοτικού σχολείου στο Κολοράντο όταν ένας 33χρονος τρανς προσπάθησε να αρπάξει ένα εξ αυτών κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται ο Σόλομον Κάλιγκαν, ο οποίος έχει συλληφθεί, να έχει μπει στο προαύλιο του δημοτικού σχοείλου Black Forest Hills κρατώντας μια κουβέρτα ενώ στον χώρο βρίσκονται αρκετά ανυποψίαστα μικρά παιδιά. Όταν, όμως, τα παιδιά αντιλήφθηκαν τις κακές προθέσεις του 33χρονου που άρχισε να τρέχει προς το μέρος τους, προσπάθησαν να ξεφύγουν φωνάζοντας «άγνωστος, κίνδυνος». Ο 33χρονος, μάλιστα, κατάφερε να πιάσει ένα από τα παιδιά ρίχνοντας του την κουβέρτα αλλά τελικά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αρπαγή καθώς έχασε την ισορροπία του.

NEW: Transgender s*x offender attempts to kidnap a young boy during recess at his elementary school

Solomon Galligan, 33, was caught on camera entering Black Forest Hills Elementary School in Aurora, Colorado, around 2;20 pm on April 22, according to Aurora Police

Parents saw… pic.twitter.com/BSr3muUuVI

