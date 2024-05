Λαβρόφ – Μακρόν: Τα γέλια του Ρώσου όταν ακούει για τα περί αποστολής νατοϊκών στρατευμάτων

Η κόντρα ανάμεσα σε Κρεμλίνο και Παρίσι καλεί κρατεί. Με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο αντέδρασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, όταν δημοσιογράφος του ζήτησε να κάνει ένα σχόλιο για την δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν περί ενδεχόμενου αποστολής δυτικών δυνάμεων την Ουκρανία. Σε βίντεο που δημοσίευσε το TRT World, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εμφανίζεται να ξεσπάει σε δυνατά και ειρωνικά γέλια τη στιγμή που αγνοεί την ερώτηση. Ως τώρα το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει επίσημα την τοποθέτηση του Γάλλου προέδρου. Νωρίτερα ο Μακρόν επανέλαβε τα εξής: Δεν αποκλείεται η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία εάν η Μόσχα επιχειρήσει να σπάσει τις γραμμές του μετώπου και εάν ήταν αίτημα του Κιέβου.

Είναι η δεύτερη φορά που ο ένοικος των Ηλυσίων απειλεί ευθέως το Κρεμλίνο, όπως σχολιάζει το γαλλικό δίκτυο BFMTV. Σε δηλώσεις του στο περιοδικό The Economist, ο ηγέτης της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Εάν οι Ρώσοι πρόκειται να διαπεράσουν τις γραμμές του μετώπου, εάν υπάρχει ένα ουκρανικό αίτημα- κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι τώρα- θα έπρεπε εύλογα να αναρωτηθούμε για κάτι τέτοιο». «Το να αποκλείεις ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκ των προτέρων, σημαίνει ότι έχεις αποτύχεις να πάρεις το μάθημά σου τα τελευταία δύο χρόνια. Αρχικά, οι χώρες του ΝΑΤΟ είχαν αποκλείσει την αποστολή τανκς και αεροσκαφών στην Ουκρανία προτού αλλάξουν τελικά γνώμη», πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στο στόχαστρο πολλών Ευρωπαίων ηγετών λίγο πριν την εκπνοή του Φεβρουαρίου επισημαίνοντας ότι η αποστολή δυτικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος δεν θα πρέπει να «αποκλείεται» στο μέλλον. Ο Γάλλος πρόεδρος έσπευσε να επισημάνει ότι ήθελε να αποκαταστήσει τη «στρατηγική ασάφεια» στην ευρωπαϊκή απάντηση που αφορά τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, στο όνομα μιας «αναβίωσης» που ο ίδιος επιθυμεί.

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έσπευσαν να αποστασιοποιηθούν άμεσα από τις δηλώσεις του, ακόμη κι αν κάποιες έκτοτε έκαναν ένα βήμα προς την κατεύθυνσή του. Από τη ρωσική πλευρά, ο αντιπρόεδρος της Δούμας (Κάτω Βουλή) έχει δεσμευτεί ότι η Ρωσία θα «σκοτώσει όλους τους Γάλλους στρατιώτες» που θα βρεθούν στο μέτωπο του πολέμου.

Russian FM Lavrov was asked his thoughts on Macron saying he may send troops to Ukraine

He laughed and ignored it

