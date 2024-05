UCLA Πανεπιστήμιο επεισόδια: Προσαγωγές και λαστιχένιες σφαίρες κατά των φοιτητών

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών στις ΗΠΑ σημειώνονται το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης (02/05 – ώρα Ελλάδας) στο campus του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) με εκατοντάδες αστυνομικούς να ξηλώνουν οδοφράγματα και να κάνουν συλλήψεις, εκτοξεύοντας κρότου λάμψης και λαστιχένιες σφαίρες. Η αστυνομία εισήλθε στο Diskson Court, όπου βρισκόταν ο κύριος καταυλισμός. Πολλοί διαδηλωτές έχουν ήδη εγκαταλείψει τον χώρο, ωστόσο άλλοι παραμένουν περικυκλωμένοι. Οι αστυνομικοί ξηλώνουν σκηνές και φαίνεται να έχουν θέσει την πλατεία σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχό τους. Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι διαδηλωτές έχουν εγκατασταθεί σε άλλα σημεία της πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με το Associated Press, έντονος ήταν στην περιοχή ο ήχος από τις χειροβομβίδες κρότου – λάμψης. Οι αστυνομικοί φορούσαν ασπίδες προσώπου και προστατευτικά γιλέκα και στάθηκαν με τα γκλομπ τους να προεξέχουν για να τους χωρίσουν από τους διαδηλωτές, οι οποίοι φορούσαν κράνη και μάσκες αερίων και φώναζαν «θέλετε ειρήνη, θέλουμε δικαιοσύνη». Η αστυνομία διέλυσε μεθοδικά το οδόφραγμα από κόντρα πλακέ, παλέτες και μεταλλικούς φράχτες, όπως και κάδους απορριμμάτων και σχημάτισε άνοιγμα προς δεκάδες σκηνές διαδηλωτών. Επίσης, γκρέμισε στέγαστρα και σκηνές. Οι διαδηλωτές κρατούσαν ομπρέλες σαν ασπίδες καθώς αντιμετώπιζαν δεκάδες αστυνομικούς.

Solidarity with #UCLA students now under attack by LAPD pic.twitter.com/j1nz1sSZ9w

Πλάνα του KABC-TV έδειξαν ότι τουλάχιστον δύο άτομα απομακρύνονται με χειροπέδες από τους αστυνομικούς, ενώ νωρίτερα, δείχνουν τουλάχιστον δύο άτομα να απομακρύνονται με χειροπέδες από τους αστυνομικούς. Νωρίτερα, ο ίδιος σταθμός είχε μεταδώσει ότι εντοπίστηκαν επίσης δύο λεωφορεία γεμάτα με συλληφθέντες. Το ABC μετέδωσε ότι την ώρα που οι διαδηλωτές απομακρύνονταν, άλλοι διαδηλωτές φώναζαν στην αστυνομία «Ντροπή σας». Οι εικόνες στην πανεπιστημιούπολη είναι χαοτικές. Αστυνομικοί εισέβαλαν στον καταυλισμό γκρεμίζοντας σκηνές. Σε ένα βίντεο, ένας αστυνομικός σημαδεύει εξ επαφής μια γυναίκα με «μη θανατηφόρα όπλα». Η γυναίκα ήταν σκυμμένη στο έδαφος και προσπαθούσε να προστατεύσει το πρόσωπό της.

Ωστόσο, ακόμη και οι σφαίρες από καουτσούκ και τα άλλα πυρομαχικά κρούσης που χρησιμοποιούν, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο. Ήδη, μετά τις 4:30 (τοπική ώρα), η αστυνομία είχε περικυκλώσει από όλες τις πλευρές. Λίγο μετά την αστυνομική επιχείρηση, άρχισαν να τον διαλύουν σταδιακά. Οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο. Κάποιοι διαδηλωτές ένωναν τα χέρια τους και προσπαθούσαν να εμποδίσουν τους αστυνομικούς να προχωρήσουν μπροστά. Στους κόλπους των διαδηλωτών επικράτησε αναστάτωση, καθώς συνειδητοποίησαν ότι η αστυνομία είχε καταφέρει να σπάσει τα οδοφράγματά τους. Στόχος τους είναι να παραμείνουν όσο αντέξουν. Παράλληλα, διαδηλωτές με μεγάφωνα έδιναν οδηγίες, καλώντας τους μετέχοντες να χρησιμοποιούν γυαλιά και καλύμματα κεφαλής.

LAPD Riot Police attempt to storm the anti-Israel encampment at UCLA.

Police are clashing with protesters, who refuse to move as they attempt to remove their shields.

Multiple injuries reported at the scene. pic.twitter.com/i9ViKN2kgw

