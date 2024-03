Ο μεγαλύτερος looser όλων των εποχών, δεν το βάζει κάτω με τίποτα

Για την 239η εκλογική του εκστρατεία ετοιμάζεται ένας Ινδός που έχει ήδη συμμετάσχει σε 238 αναματρήσεις και έχει χάσει σε όλες. Γνωστός ως ο «βασιλιάς των εκλογών» της Ινδίας, ο Κ. Παντμαρατζάν 65 ετών, έχει συμμετάσχει σε εκλογές για μια σειρά από αξιώματα, από το τοπικό συμβούλιο μέχρι την ινδική προεδρία, και τις έχασε όλες, καταφέρνοντας να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Limca ως ο πιο αποτυχημένος υποψήφιος της χώρας. Χωρίς να πτοείται από τις προηγούμενες ήττες, ετοιμάζεται και πάλι να συμμετάσχει στις επερχόμενες γενικές εκλογές που θα διαρκέσουν έξι εβδομάδες και θα ξεκινήσουν στις 19 Απριλίου. Η Ινδία θα επιλέξει τον νέο της πρωθυπουργό και όλες οι έρευνες δείχνουν μια αναμενόμενη νίκη του Ναρέντρα Μόντι για τρίτη φορά. Η υποψηφιότητα του για μια βουλευτική έδρα στο νότιο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού τον φέρνει στα πρωτοσέλιδα.

Παρά το γεγονός ότι δεν γεύτηκε ποτέ τη νίκη, είναι μια τοπική διασημότητα γνωστή για το πυκνό μουστάκι του. Λέει ότι το πραγματικό θάρρος είναι να συμμετέχεις. «Όλοι οι υποψήφιοι επιδιώκουν τη νίκη στις εκλογές», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. «Όχι εγώ», προσθέτει. Γι’ αυτόν, η νίκη είναι η συμμετοχή και όταν αναπόφευκτα έρχεται η ήττα του, είναι «χαρούμενος που χάνει», είπε. Με την πάροδο των ετών, έχει δώσει εκλογικές μάχες εναντίον επιφανών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ινδών πρωθυπουργών Ναρέντρα Μόντι, Ατάλ Μπιχάρι, Ατάλ Μπιχάρι Βατζπαγί και Μανμοχάν Σινγκ, καθώς και του επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της ινδικής αντιπολίτευσης, Ραχούλ Γκάντι.

Πέρα από τις πολιτικές του αναζητήσεις ζει μια ταπεινή ζωή, διατηρώντας ένα κατάστημα επισκευής ελαστικών και προσφέροντας ομοιοπαθητικές θεραπείες. Είναι επίσης συντάκτης σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η προσπάθεια του να εκλεγεί του έχει κοστίσει ακριβά. Έχει χάσει εκατομμύρια ρουπίες σε καταθέσεις που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές στην Ινδία. Εάν οι υποψήφιοι δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν πάνω από το 16% των ψήφων στις εκλογές, χάνουν την κατάθεση. Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, έχει χάσει πάνω από ένα εκατομμύριο ρουπίες (περίπου 114.000 ευρώ). Αυτές θα είναι οι 239ες εκλογές του από την πόλη Νταρμαπούρι στο Ταμίλ Ναντού. Η μεγαλύτερή του επιτυχία ήταν το 2011, όταν έλαβε συνολικά 6.273 ψήφους διεκδικώντας την εκλογή του από τη γενέτειρά του Μετούρ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι India TV.

Meet K. Padmarajan, the Indian man who has lost 238 elections since 1988. In April, he continues his mission with yet another election campaign to remind everyone they can run for office regardless of social status. pic.twitter.com/4zw6hVRTfs

— DW News (@dwnews) March 30, 2024