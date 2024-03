Το πιο χαλαρωτικό τραγούδι: Επιστήμονες το βρήκαν!

Το στρες είναι δυστυχώς μέρος της καθημερινότητάς μας, με τον καθένα από εμάς ωστόσο να έχει βρει τον τρόπο του να χαλαρώνει και να αποβάλλει από το κεφάλι του τις σκέψεις που προκαλούν άγχος. Μια βόλτα στην εξοχή, μια ταινία στον κινηματογράφο, η άσκηση, είναι κάποιοι από τους πιο γνωστούς. Ενώ δεν υπάρχει κανόνας χαλάρωσης, υπάρχουν τρόποι που μπορούν να λειτουργήσουν στον περισσότερο πληθυσμό. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο Jennifer Taitz και συγγραφέα του βιβλίου Stress Resets: How to Soothe Your Body and Mind in Minutes, είναι ένα τραγούδι – ναι, συγκεκριμένο τραγούδι!

Η έρευνα

Ερευνητές από τη μονάδα αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια θέλησαν να δουν αν η μουσική θα μπορούσε να αποτελέσει μια αξιόλογη αντικατάσταση της φαρμακευτικής αγωγής. Συνέκριναν τις επιδράσεις των φαρμάκων σε σχέση με ένα χαλαρωτικό τραγούδι που ηρεμεί το μυαλό πριν από μια ιατρική διαδικασία. Το τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal, ονομάζεται Weightless από τους Marconi Union. Οι μισοί από τους ασθενείς του πειράματος χρησιμοποίησαν ακουστικά που εξουδετέρωναν τον θόρυβο και στα αυτιά τους έπαιζε αυτό το κομμάτι, ενώ η άλλη μισή ομάδα έλαβε ένα φάρμακο βενζοδιαζεπίνης για να καταπραΰνει τα νευρικά συναισθήματα.

Το τραγούδι είχε παρόμοια αποτελέσματα με τη βενζοδιαζεπίνη, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν οι παρενέργειες. Η μουσική έχει διαπιστωθεί ότι δρα ευεργετικά στον ανθρώπινο οργανισμό και όχι μόνο. Έρευνες έχουν δείξει ότι κάνει πολύ καλό στη λειτουργία της καρδιάς, ενώ είναι και το καλύτερο χαλαρωτικό για όσους έχουν ένταση και νεύρα. Όπως είναι γνωστό, η μουσική έχει χαλαρωτικές ιδιότητες, μπορεί να σας βοηθήσει να ηρεμήσετε και να ξεκουραστείτε. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μουσική απελευθερώνει ορμόνες αντι-στρες στον εγκέφαλό μας.

Γι’ αυτό… δυναμώστε!