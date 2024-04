Taste Atlas Ελλάδα 2024: Η καλύτερη σαλάτα του κόσμου είναι δική μας!

Το Taste Atlas ανέδειξε πριν από λίγο καιρό τον κρητικό ντάκο ως την καλύτερη σαλάτα του κόσμου, αναδεικνύοντας την ελληνική κουζίνα και τα παραδοσιακά πιάτα της. Η γεύση του ντάκου, που είχε προταθεί ως το ιδανικό καλοκαιρινό σνακ από την αυστριακή εφημερίδα «Der Standard», αποθεώθηκε από το Taste Atlas, την παγκόσμια γαστρονομική ιστοσελίδα, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις κορυφαίες σαλάτες του κόσμου. «Ο ντάκος είναι ένα παραδοσιακό κρητικό πιάτο, που αποτελείται από ένα ξηρό κριθαρένιο παξιμάδι, το οποίο συνοδεύεται με θρυμματισμένη μυζήθρα, ψιλοκομμένες ώριμες ντομάτες, ολόκληρες ελιές, κάπαρη, φρέσκια ρίγανη και μερικές γενναιόδωρες κουταλιές ελαιολάδου υψηλής ποιότητας», περιγράφει το Taste Atlas.

Προτείνει, δε, στους αναγνώστες του να δοκιμάσουν διαφορετικά είδη ελιάς, και προσθέτει: «Παραδοσιακά χρησιμοποιείται τυρί μυζήθρα και όχι φέτα, που συνήθως προτιμάται στα τουριστικά εστιατόρια. Το παξιμάδι συχνά τρίβεται απαλά με ένα μικρό κομμάτι σκόρδο και πασπαλίζεται ελαφρά με θαλασσινό αλάτι». «Εάν υπάρχει διαθέσιμος κρίταμος μπορεί να προστεθεί επίσης μερικές φορές στον ντάκο. Το πιάτο σερβίρεται συνήθως ως μεζές ή ελαφρύ γεύμα», αναφέρει. Αλλά ο ντάκος δεν είναι η μόνη ελληνική σαλάτα που βρίσκεται στη λίστα με τις 50 καλύτερες σαλάτες του κόσμου, όπως αξιολογήθηκαν από τους αναγνώστες του TasteAtlas. Ανάμεσά τους βρίσκεται η χωριάτικη, τα χόρτα, η παντζαροσαλάτα, η πατατοσαλάτα και η τονοσαλάτα.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο γαστρονομικός οδηγός βλέπουμε βήμα-βήμα πώς φτιάχνεται ο παραδοσιακός κρητικός ντάκος.

Το βίντεο είναι γυρισμένο, φυσικά, στην Κρήτη. Βλέπουμε μια γυναίκα να πλένει τις ντομάτες, να βρέχει τα κριθαροπαξίμαδα και μετά να ρίχνει πάνω τους άφθονο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια τρίβει τις ντομάτες στον τρίφτη, τις απλώνει στα παξιμάδια, ρίχνει αλάτι, βάζει τυρί σε κρεμώδη μορφή, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ρίγανη και ξανά λάδι.

Dakos

📍Crete, Greece 🇬🇷

⭐️ 4.6

#1 best-rated salad in the world

Learn about the best-rated salads: https://t.co/qVWQjkbYET

Dakos or ntakos is a traditional Cretan dish consisting of a dry barley rusk called paximadi that is topped with crumbled myzithra cheese, chopped ripe… pic.twitter.com/eGGHIgeqog

— TasteAtlas (@TasteAtlas) April 26, 2024