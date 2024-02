Ιατρική Νέα Υόρκη: Η απίστευτη στιγμή που φοιτητές μαθαίνουν ότι η σχολή θα είναι χωρίς δίδακτρα

Η αντίδραση των φοιτητών του Albert Einstein College of Medicine στη Νέα Υόρκη, στο άκουσμα ότι δεν θα πληρώσουν δίδακτρα για τις σπουδές τους, μετά από μια ιστορική δωρεά, ήταν συγκλονιστική. Οι φοιτητές του Albert Einstein College of Medicine στη Νέα Υόρκη θα λαμβάνουν δωρεάν δίδακτρα μετά από μια τεράστια δωρεά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από ένα πρώην μέλος του διδακτικού προσωπικού. Η Δρ Ruth Gottesman, 93 ετών, η οποία διετέλεσε επί 55 χρόνια πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της σχολής, έκανε την ιστορική δωρεά στο όνομα του εκλιπόντος συζύγου της, David «Sandy» Gottesman, ο οποίος υπήρξε πρώτος επενδυτής της Berkshire Hathaway και μακροχρόνιος φίλος του διάσημου διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire, Warren Buffett.

Ο Philip Ozuah, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Montefiore Medicine, της μητρικής εταιρείας της σχολής, ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη δωρεά, λέγοντας ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη δωρεά σε οποιαδήποτε ιατρική σχολή της χώρας». Ο Sandy Gottesman, ο οποίος ήταν συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας First Manhattan Co. με έδρα τη Νέα Υόρκη, πέθανε το 2022. Οι Gottesman είχαν ασχοληθεί επί μακρόν με τη φιλανθρωπία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το 2010, η δωρεά τους ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων στο Albert Einstein College of Medicine προχώρησε στη δημιουργία του Ινστιτούτου για την έρευνα βλαστοκυττάρων και την αναγεννητική ιατρική της σχολής. Ο Sandy Gottesman ήταν επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου Mount Sinai της Νέας Υόρκης.

«Είμαι πολύ ευγνώμων στον εκλιπόντα σύζυγό μου, Sandy, που άφησε αυτά τα κεφάλαια στην ευθύνη μου και αισθάνομαι ευλογημένη που μου δόθηκε το μεγάλο προνόμιο να κάνω αυτό το δώρο σε έναν τόσο αξιόλογο σκοπό», δήλωσε η Ruth Gottesman. Η Gottesman εντάχθηκε στην ιατρική σχολή το 1968 και ανέπτυξε τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τις θεραπείες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Το 1992, ίδρυσε το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού Ενηλίκων στο Κέντρο Αξιολόγησης και Αποκατάστασης Παιδιών του Einstein, «το πρώτο του είδους του». Διετέλεσε επίσης ιδρυτική διευθύντρια του Κέντρου Emily Fisher Landau της σχολής για τη θεραπεία των μαθησιακών δυσκολιών, το οποίο άνοιξε το 1997.

Λίγες εκπαιδευτικές δωρεές συναγωνίζονται το μέγεθος της δωρεάς της Dr. Ruth Gottesman. Το 2018, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Michael Bloomberg δώρισε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Και τα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης έχουν από καιρό προσελκύσει τη φιλανθρωπία δισεκατομμυριούχων, με μεμονωμένες δωρεές που μερικές φορές ανέρχονται σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Μια έρευνα του Οκτωβρίου από την Ένωση Αμερικανικών Ιατρικών Κολεγίων (AAMC), διαπίστωσε ότι το 70% των φοιτητών ιατρικής που αποφοιτούν το 2023 έχουν αναλάβει κάποιο επίπεδο φοιτητικού χρέους. Σύμφωνα με την AAMC, ο μέσος απόφοιτος που αποφοίτησε από την ιατρική σχολή χρωστάει περισσότερα από 200.000 δολάρια. Η δωρεά αποσκοπεί στην προσέλκυση «ταλαντούχων και διαφορετικών» φοιτητών, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν ιατρική εκπαίδευση, αναφέρει η σχολή στην ανακοίνωσή της. «Θα δώσει τη δυνατότητα σε γενιές ηγετών της υγειονομικής περίθαλψης που θα προωθήσουν τα όρια της έρευνας και της περίθαλψης, απαλλαγμένες από το βάρος της συντριπτικής δανειακής υπερχρέωσης».

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τέταρτο έτος σπουδών τους θα αποζημιωθούν για το εαρινό εξάμηνο του 2024. Στο Αύγουστο, όταν ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο, όλοι οι φοιτητές θα λάβουν δωρεάν δίδακτρα, αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN.

