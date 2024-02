Απορρίφθηκε η προσφυγή του Μπρέιβικ κατά του νορβηγικού κράτους

Απορρίφθηκε η προσφυγή του Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ κατά του νορβηγικού κράτους, στην οποία ο κατά συρροή δολοφόνος κατήγγειλε «απάνθρωπη μεταχείριση» σε ακόμη μια προσπάθειά του να τερματίσει την απομόνωσή του στη φυλακή. Ο Μπρέιβικ κατήγγειλε το νορβηγικό κράτος για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιχείρημα που απέρριψε σήμερα δικαστήριο του Όσλο. Ο ακροδεξιός μακελάρης εκτίει ποινή κάθειρξης 21 ετών, η οποία δύναται να παραταθεί για όσο διάστημα ο Μπρέιβικ θεωρείται πως αντιπροσωπεύει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Από το 2022, ο Μπρέιβικ κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ρίνγκερικε, στις όχθες της λίμνης όπου βρίσκεται και το νησί Ουτόγια, εκεί όπου σκότωσε 69 ανθρώπους στις 22 Ιουλίου 2011. Είχε προηγηθεί η βομβιστική επίθεσή του στο Όσλο, που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους. Παρότι ο Μπρέιβικ δήλωσε δακρυσμένος στην κατάθεσή του ότι η απομόνωση είναι «εφιάλτης» και ότι σκέφτεται την αυτοκτονία κάθε μέρα, τις συνθήκες κράτησης που περιγράφηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης θα ζήλευαν φυλακισμένοι σε όλον τον κόσμο.

Ο διευθυντής της φυλακής τόνισε πως ο Μπρέιβικ διαθέτει πολύ περισσότερο χώρο από οποιονδήποτε άλλον κρατούμενο στο σωφρονιστικό κατάστημα. Ειδικότερα, έχει στη διάθεσή του τρία δωμάτια – έναν χώρο διαβίωσης, έναν χώρο μελέτης και έναν χώρο εκγύμνασης – στον επάνω όροφο. Στον κάτω όροφο έχει στη διάθεσή του κουζίνα, αίθουσα τηλεόρασης με κονσόλα Xbox, τραπεζαρία και χώρο επισκέψεων, τον οποίο μοιράζεται – όχι ταυτόχρονα – με άλλον κρατούμενο.

On 22 July, 2011, seven years ago today, ‘lone wolf’ terrorist Anders Breivik carried out murderous attacks in Norway that cost over seventy lives. We remember the victims and dedicate ourselves to defeating the the hatred that produces the likes of Breivik. pic.twitter.com/Qr9GhPFy0e

