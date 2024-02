«Πειρατές της Καραϊβικής»: Μαύρη ηθοποιός υποψήφια για τον ρόλο του Τζόνι Ντεπ

Ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» πραγματοποίησε ο Έλον Μασκ, σχετικά με την φερόμενη επιλογή της Disney για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του franchice των «Πειρατών της Καραϊβικής». Ο επιχειρηματίας και CEO του «Χ» εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι η ηθοποιός Άγιο Εντέμπιρι, γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά «The Bear», θα αντικαταστήσει τον Τζόνι Ντεπ στους «Πειρατές της Καραϊβικής 6».

Disney considers Ayo Edebiri as a contender to replace Johnny Depp in the next installment of ‘Pirates of The Caribbean’ pic.twitter.com/Cryppz4yiw

— Every Movie Plug 🎬 🔌 (@everymovieplug) February 7, 2024