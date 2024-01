Σικάγο μακελειό: Σκότωσε 8 άτομα σε τρία διαφορετικά σπίτια

Ένα έγκλημα-σοκ ερευνούν οι αρχές στο Σικάγο, καθώς άνδρας φέρεται αν δολοφόνησε οκτώ ανθρώπους σε δύο ημέρες σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες και μετά να έβαλε τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα των οκτώ δολοφονιών δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο, όπως επισημαίνουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο δράστης γνώριζε τα θύματά του. Ένας από τους νεκρούς βρέθηκε την Κυριακή σε ένα σπίτι στην κομητεία Γουίλ. Άλλοι επτά βρέθηκαν τη Δευτέρα σε δύο σπίτια στο Τζολιέτ. Οι αρχές δήλωσαν ότι πιστεύουν επίσης ότι ένας άλλο περιστατικό πυροβολισμών στο Τζολιέτ κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας άνδρας την Κυριακή συνδέεται με τις πολλαπλές δολοφονίες. «Είμαι αστυνομικός 29 χρόνια και αυτός είναι ίσως ο χειρότερος τόπος εγκλήματος με τον οποίο έχω συνδεθεί ποτέ», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής χθες.

👇 "Joliet murders: Suspect Romeo Nance dead in Texas after 7 found dead in 2 homes, 1 other killed in separate incident: police – ABC7 Chicago" https://t.co/Mx0XBwfb7l

Δήλωσε ακόμη ότι δεν είχαν ενδείξεις για το πόσο καιρό οι άνθρωποι στα σπίτια ήταν νεκροί, κάτι που θα το δείξει η νεκροψία. Ο Έβανς δήλωσε ότι τα θύματα που βρέθηκαν τη Δευτέρα στα σπίτια ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Ερωτηθείς αν τα θύματα ήταν μέλη της οικογένειας του υπόπτου, ο αστυνομικός διευθυντής είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει παρά μόνο να πει ότι ο ύποπτος τα γνώριζε.

Police are searching for a suspect after eight people were shot and killed at three locations in the Chicago suburbs over the past two days, Illinois authorities said.https://t.co/MkuGUSHoGY pic.twitter.com/miafcCeHJE

— WAVY TV 10 (@WAVY_News) January 23, 2024