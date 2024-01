Καταιγίδα Ίσα – Game of Thrones: Καταστράφηκε δρόμος που είχε γίνει τουριστική ατραξιόν λόγω της σειράς

Έναν στενό δρόμο που είχε γίνει τουριστική ατραξιόν εξαιτίας του Game of Thrones, κατέστρεψε η καταιγίδα Ισα. Όπως αναφέρει το Skynews, ο δρόμος του Dark Hedges, που δεκάδες οξιές το «σκεπάζουν» δημιουργώντας ένα τύπου «τούνελ» θυμίζοντας άλλες εποχές, υπέστη ζημιές. Συγκεκριμένα, από την ισχυρή καταιγίδα τουλάχιστον 11 δέντρα, από τα περίπου 86 που διαθέτει ο δρόμος, κρίθηκαν επικίνδυνα, καθώς ήταν ετοιμόρροπα και τελικά κρίθηκε αναγκαίο να κοπούν. Αλλά, είχαν πέσει ήδη από τους ισχυρούς ανέμους. Ο δρόμος έκλεισε καθώς ήταν απαραίτητο να γίνουν εργασίες.

«Υπάρχει ένας αριθμός δέντρων που έχει πέσει. Ο δρόμος έκλεισε και οι εργασίες θα συνεχιστούν. Είναι ένα χαστούκι για την περιοχή καθώς τα δέντρα ήταν όλα υγιή» ανέφεραν εκπρόσωποι προστασίας του περιβάλλοντος από την περιοχή. Ο δρόμος από τότε που γυρίστηκαν σκηνές του Game of Thrones, γνώρισε πρωτάκουστη ζήτηση για επισκέψεις τουριστών. Μέχρι τότε, ήταν σχεδόν άγνωστος στον κόσμο εκτός Βόρειας Ιρλανδίας. Είχε δημιουργηθεί το 1775, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Αρχικά υπήρχαν 150 δέντρα και μέχρι την καταιγίδα Ισα, είχαν μείνει 86.

, | Three fallen trees from the Dark Hedges are removed on Monday morning after Storm Isha caused impacts across Northern Ireland.

