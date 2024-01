Ιρίνα Σάικ – Λιούις Χάμιλτον: Είναι το νέο ζευγάρι;

Τα διεθνή πρακτορεία έχουν «χρεώσει» κατά καιρούς, διάφορες σχέσεις στην Ιρίνα Σάικ. Ο πιο πρόσφατος φημολογούμενος σύντροφός της, είναι ο πρώην της Ζιζέλ, Τομ Μπρέιντι. Το τελευταίο 24ωρο όμως, το όνομα ενός άλλου άνδρα έρχεται δίπλα από το δικό της, σε δημοσιεύματα που διερωτώνται, αν είναι ζευγάρι και αυτός είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Το διάσημο μοντέλο και ο πρωταθλητής της Formula 1, εθεάθησαν σε βραδινή έξοδο. Σύμφωνα με την ισπανική Marca, το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, ο φακός των παπαράτσι τους εντόπισε έξω από πολυτελές εστιατόριο στο Παρίσι. Εκτός από τους «μνηστήρες» της Ιρίνα Σάικ στα περιοδικά, μεγάλος ντόρος είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα για τη φημολογούμενη σχέση του Χάμιλτον με τη Σακίρα. Με αφορμή τα στιγμιότυπα από την έξοδό του με τη Ρωσίδα καλλονή, πολλά πρακτορεία αναφέρονται με ερωτηματικό στη σχέση που έχουν.

Irina Shayk hangs with Lewis Hamilton in Paris after date night with Tom Brady

