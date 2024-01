Νικόλ Κίντμαν – Τομ Κρουζ διαζύγιο: “Πήγαινα για ύπνο μόνη μου”

Η Νικόλ Κίντμαν δεν αναφέρεται συχνά στην προσωπική της ζωή και ειδικά στην περίοδο που βίωνε τον χωρισμό από τον Τομ Κρουζ. Οι δυο τους χώρισαν οριστικά το 2001 και σε πρόσφατη αναφορά της, η 56χρονη σταρ θυμήθηκε τη βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ, το 2003, την καλύτερη στιγμή της καριέρας της, που ήρθε μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου, ύστερα από 11 χρόνια γάμου. «Δυσκολευόμουν με πράγματα στην προσωπική μου ζωή, ωστόσο η επαγγελματική μου ζωή πήγαινε τόσο καλά» είπε στον συγγραφέα Ντέιβ Κάργκερ για το νέο του βιβλίο «50 Νύχτες Όσκαρ». «Ο Ράσελ Κρόου μου είχε πει μην κλαις όταν ανέβεις εκεί αλλά έκλαιγα» τόνισε. Αφού ολοκλήρωσε την ομιλία της, η Κίντμαν ένιωσε την ανάγκη να πάει σπίτι και να μην παραβρεθεί στα λαμπερά πάρτι που θα ακολουθούσαν.

Nicole Kidman recalls ‘struggling’ after Tom Cruise divorce despite 2003 Oscar win: ‘I went to bed alone’ https://t.co/ukdFcBvwXi pic.twitter.com/zdrvTig9XW

— New York Post (@nypost) January 8, 2024