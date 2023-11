Αεροσκάφος – Μίκυ Μάους: Η πιο όμορφη παρέα ταξιδεύει στους ουρανούς

Ο Μίκυ Μάους και οι φίλοι του πετούν στους ουρανούς με την Alaska Airlines. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο της θεματικό αεροσκάφος αντλεί έμπνευση από τη Disneyland και συγκεκριμένα το Mickey’s Toontown στο διάσημο θεματικό πάρκο στο Anaheim της Καλιφόρνια. Γι’ αυτό και το νέο της αεροσκάφος έχει αναπαραστάσεις με τον Μίκυ Μάους.

Now boarding: Mickey’s Toontown Express, our newest (and cutest) specially-themed aircraft with @Disneyland! Can you name all seven of Mickey Mouse’s pals taking off to Mickey’s Toontown together? https://t.co/b1P4Bo6AiO pic.twitter.com/LngN6N6dwF

