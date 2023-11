Σαρλίζ Θερόν – πατέρας: Η νύχτα που η ηθοποιός δεν ξεπέρασε ποτέ

Η Σαρλίζ Θερόν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ψυχολογικό τραύμα από τη νύχτα που η μητέρα της, Gerda Maritz, πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της ηθοποιού. Σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό Town & Country, η ηθοποιός του «Monster» μοιράστηκε πως η συγκεκριμένη στιγμή την ώθησε να δεσμευτεί για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. «Θα έλεγα το εξής: Είναι ένας απλός συσχετισμός που πρέπει να γίνει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο από το να έχεις μόνο μια νύχτα τραύματος στη ζωή σου». Η 48χρονη από τη Νότια Αφρική πρόσθεσε: «Με ή χωρίς αυτό, η έμφυλη βία είναι τόσο εμφανής στη Νότια Αφρική και παγκοσμίως. Είναι δύσκολο να μην έχεις επίγνωση αυτών των πραγμάτων μόνο και μόνο επειδή είσαι γυναίκα».

Τον Ιούνιο του 1991, ο πατέρας της πρωταγωνίστριας του «Mad Max: Fury Road», Charles, απείλησε μεθυσμένος την τότε 15χρονη και τη μητέρα της. «Ο πατέρας μου ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν θα έπρεπε να μπορεί να περπατήσει όταν μπήκε στο σπίτι με ένα όπλο», δήλωσε στο NPR τον Δεκέμβριο του 2019. «Η μαμά μου κι εγώ ήμασταν στο υπνοδωμάτιό μου ακουμπισμένοι στην πόρτα, επειδή προσπαθούσε να σπρώξει την πόρτα». Η Θερόν συνέχισε: «Έτσι και οι δύο μας ακουμπούσαμε στην πόρτα από μέσα για να μην μπορέσει να περάσει. Έκανε ένα βήμα πίσω και απλά πυροβόλησε μέσα από την πόρτα τρεις φορές. Καμία από τις σφαίρες δεν μας χτύπησε ποτέ, το οποίο είναι απλά ένα θαύμα».

Προκειμένου η μητέρα της να σώσει τον εαυτό της και την κόρη της, πυροβόλησε τον σύζυγό της, σκοτώνοντάς τον. Η μητέρα της δεν κατηγορήθηκε ποτέ, καθώς αποδείχτηκε πως βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Η βραβευμένη με Όσκαρ δήλωσε ότι ο πατέρας της ήταν ένας «πολύ άρρωστος άνθρωπος και ήταν αλκοολικός». «Τον ήξερα μόνο με έναν τρόπο, και αυτός ήταν ως αλκοολικό”, αποκάλυψε. «Ήταν μια αρκετά απελπιστική κατάσταση. Η οικογένειά μας ήταν εγκλωβισμένη σε αυτή». Στο πλαίσιο του ιδρύματός της, Charlize Theron Africa Outreach Project, η ηθοποιός συνδιοργάνωσε την πρωτοβουλία #TogetherForHer για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της βίας που προκαλεί πανδημία παγκοσμίως και στη Νότια Αφρική.

