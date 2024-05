Σόφι Τέρνερ παιδιά: Η ηθοποιός μιλά για την εγκυμοσύνη της όταν ήταν 24 ετών

Η Σόφι Τέρνερ αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της ότι σκέφτηκε να διακόψει την εγκυμοσύνη της με την κόρη της Γουίλα όταν έμαθε για πρώτη φορά ότι περιμένει παιδί. «Ίσως επειδή ήμουν τόσο νέα, το συλλογίστηκα για μια εβδομάδα», δήλωσε η 28χρονη ηθοποιός του «Game of Thrones» στη βρετανική Vogue για το εξώφυλλο του Ιουνίου 2024 και πρόσθεσε: «Ευτυχώς υπήρχαν ψυχολόγοι εκεί για να με βοηθήσουν να συζητήσω τα πράγματα». Η Τέρνερ ήταν 24 ετών όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στο Μπαλί. Η ηθοποιός ανέφερε ότι είπε αμέσως στον πλέον εν διαστάσει σύζυγό της, Τζο Τζόνας, πώς αισθανόταν όταν επέστρεψε από το ταξίδι. «Θυμάμαι να του δείχνω το τεστ εγκυμοσύνης και να του λέω: “Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε; Πιστεύεις ότι πρέπει να το κάνουμε;”», περιέγραψε. «Όταν είσαι στις αρχές της δεκαετίας των ’20, η ζωή είναι τόσο επιπόλαιη».

Η Τέρνερ παραδέχτηκε ότι «δεν ήξερε» αν «ήθελε να γίνει μητέρα», αλλά αφού το συζήτησε με τον Τζόνας, ο οποίος σήμερα είναι 34 ετών, «κάτι άλλαξε» μέσα της. «Απλά ήξερα ότι έπρεπε να την αποκτήσω [σ.σ. την κόρη μου]», δήλωσε η Βρετανίδα ηθοποιός. Η Τέρνερ γέννησε τη Γουίλα τον Ιούλιο του 2020 και οι εκπρόσωποι του ζευγαριού δήλωσαν τότε ότι το ζευγάρι ήταν «πολύ χαρούμενο».

Η ηθοποιός και το μέλος των Jonas Brothers αποφάσισαν να καλωσορίσουν ένα δεύτερο παιδί, την Ντελφίν, δύο χρόνια αργότερα. «Επειδή ο πρώην μου και εγώ ταξιδεύαμε τόσο πολύ, ήθελα η Γουίλα να έχει ένα αδελφάκι», εξήγησε η Τέρνερ. Και τόνισε: «Ήθελα να έχουν η μία την άλλη. Είναι τόσο διασκεδαστικές, εντελώς κοριτσάκια, είναι ακτίνες ηλιοφάνειας στη ζωή μου». Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Τζόνας κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την Τέρνερ μετά από τέσσερα χρόνια γάμου.

Sophie Turner admits she considered terminating pregnancy with daughter Willa at 24 https://t.co/bqTLUBafq1 pic.twitter.com/F43NgqPIRb

— Page Six (@PageSix) May 15, 2024