Μέριλ Στριπ Κάννες 2024: Η ύψιστη διάκριση του Φεστιβάλ στην ηθοποιό

Η 74χρονη βετεράνος του Χόλιγουντ και τρεις φορές νικήτρια των Όσκαρ, παρέλαβε την Τρίτη την ύψιστη διάκριση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, τον Χρυσό Φοίνικα, από τη συνάδελφο της βετεράνο ηθοποιό Juliette Binoche, η οποία δάκρυσε καθώς παρέδιδε στη Μέριλ Στριπ το τρόπαιο και είπε πώς άλλαξε την αντίληψη για τις γυναίκες στην οθόνη. Η Ζιλιέτ Μπινός δήλωσε στην τελετή έναρξης των Καννών: «Έχεις χαράξει μια ανεξίτηλη θέση στην ιστορία του κινηματογράφου. Είσαι ένας διεθνής θησαυρός». «Αυτό που μπορούσα να αισθανθώ βλέποντας τις ταινίες σας είναι ότι πρέπει να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, τα δικά μας όνειρα και όχι μόνο. Αλλάξατε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες. Αλλάξατε τον τρόπο που βλέπουμε τις γυναίκες στον κόσμο του κινηματογράφου και επίσης μας βοηθήσατε να δούμε τους εαυτούς μας διαφορετικά».

Η Μέριλ έκανε το ντεμπούτο της στις Κάννες πριν από 35 χρόνια με το «Evil Angels» του 1988, για το οποίο κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού του φεστιβάλ – πριν συνεχίσει με κλασικούς ρόλους στο «Kramer vs Kramer» του 1979 και στο «Sophie’s Choice». Στη συνέχεια η Μέριλ δάκρυσε, αστειεύτηκε ότι οι Αμερικανοί συχνά προφέρουν λάθος τις Κάννες και ευχαρίστησε τον μακροχρόνιο ατζέντη της Κέβιν Χούβεν και τον στιλίστα μαλλιών και μακιγιάζ Ρόι Έλεν – ο οποίος, όπως είπε, ήταν «υπεύθυνοι για σχεδόν κάθε έναν από τους χαρακτήρες που έχω υποδυθεί τον τελευταίο μισό αιώνα». Πρόσθεσε ότι βλέποντας αποσπάσματα από τις ταινίες της ήταν «σαν να κοιτάζω από το παράθυρο ενός τρένου με σφαίρες, βλέποντας τη νιότη μου να πετάει προς τη μέση ηλικία μου, μέχρι εκεί που στέκομαι απόψε στη σκηνή».

Η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε επίσης ότι ήταν επιφυλακτική για το μέλλον της καριέρας της όταν ήρθε για πρώτη φορά στις Κάννες το 1988, προσθέτοντας: «Τριάντα πέντε χρόνια πριν, όταν ήμουν εδώ για πρώτη φορά, ήμουν ήδη μητέρα τριών παιδιών. Ήμουν έτοιμη να κλείσω τα 40 και πίστευα ότι η καριέρα μου είχε τελειώσει. Και αυτό δεν ήταν μια μη ρεαλιστική προσδοκία για τις ηθοποιούς εκείνη την εποχή… αλλά η μητέρα μου, που συνήθως είχε δίκιο σε όλα, μου είπε: “Μέριλ, αγάπη μου, θα δεις ότι όλα περνούν τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα.’ Και έτσι έγινε. Εκτός από την ομιλία μου, η οποία είναι πολύ μεγάλη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα δύο looks της Μέριλ Στριπ στις Κάννες

Η 74χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με δύο σύνολα εμπνευσμένα από τη γαλλική ριβιέρα και σίγουρα αξίζουν μια θέση στο καλοκαιρινό σας mood board. Για την τελετής έναρξης, η σταρ εμφανίστηκε με ένα λευκό κοστούμι Michael Kors με μια ναυτικό-λευκή ριγέ μπλούζα από κάτω. Αναβάθμισε την εμφάνισή της με ασημί γόβες Jimmy Choo, γυαλιά ηλίου Prada και υπερμεγέθη σκουλαρίκια κρίκους. Για ένα twist της Γαλλικής Ριβιέρας, η ηθοποιός πρόσθεσε ένα υφαντό καπέλο της Gigi Burris – ιδανικό για το παραθαλάσσιο σκηνικό. Η Στριπ ήταν όλο χαμόγελο στο κόκκινο χαλί καθώς πόζαρε για φωτογραφίες και χαιρέτησε τους θαυμαστές της. «Πώς λέτε #frenchriviera;» η στιλίστρια της Streep, Michaela Erlanger, έγραψε στη λεζάντα μιας ανάρτησης στο Instagram που δείχνει το coastal-chic look της σταρ.

Αργότερα η ηθοποιός άλλαξε και έκανε μια πιο επίσημη εμφάνιση για την προβολή της ταινίας «Le Deuxième Acte» (“Η δεύτερη πράξη”) και το κόκκινο χαλί της τελετής έναρξης. Έδειχνε κομψή με ένα κρεμ χρώμα φόρεμα wrap με μανίκια τριών τετάρτων, λευκά σανδάλια με πλατφόρμα, ασημένια σκουλαρίκια και μαύρα γυαλιά. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε έναν απλό κότσο και κρατούσε ένα μικρό λευκό τσαντάκι. «Είναι τεράστια τιμή για μένα να λαμβάνω το σημαντικό αυτό βραβείο», ανέφερε η Στριπ σε δήλωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ. «Το να κερδίζεις ένα βραβείο στις Κάννες, για τη διεθνή κοινότητα των καλλιτεχνών, αντιπροσώπευε πάντα το υψηλότερο επίτευγμα στην τέχνη του κινηματογράφου. Το να στέκεσαι στη σκιά εκείνων που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν είναι εξίσου συναρπαστικό. Ανυπομονώ τόσο πολύ να έρθω στη Γαλλία για να τους ευχαριστήσω όλους προσωπικά αυτόν τον Μάιο!».

«Όλοι έχουμε κάτι μέσα μας από τη Meryl Streep!» δήλωσαν από την πλευρά τους η Iris Knobloch, η πρόεδρος των Καννών, και ο Thierry Frémaux, ο διευθυντής των Καννών. «Όλοι έχουμε κάτι μέσα μας από τα Kramer vs. Kramer, Sophie’s Choice, Out of Africa, The Bridges of Madison County, The Devil Wears Prada και Mamma Mia! Επειδή έχει καλύψει σχεδόν 50 χρόνια κινηματογράφου και έχει ενσαρκώσει αμέτρητα αριστουργήματα, η Meryl Streep είναι μέρος της συλλογικής μας φαντασίας, της κοινής μας αγάπης για τον κινηματογράφο».