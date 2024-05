Ο Τομ Κρουζ χωρίς μπλούζα: Βροχή τα σχόλια στο διαδίκτυο

Ο Τομ Κρουζ απαθανατίστηκε να απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στη Μαγιόρκα της Ισπανίας το Σαββατοκύριακο, τραβώντας την προσοχή των θαυμαστών του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός ήταν μαζί με τον Μεξικανό σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Γκονζάλεζ Ινιαρίτου πάνω σε ένα μεγάλο ιστιοφόρο, καθώς οι δυο τους έπλεαν στα νερά της Μαγιόρκα και έκαναν μπάνιο στη θάλασσα. Την παραλία Formentor στην Pollensa επέλεξε ο 61χρονος σταρ και ο διάσημος σκηνοθέτης. Σε ένα σημείο ο Κρουζ έκανε μια βόλτα κατά μήκος της αποβάθρας και φωτογραφήθηκε να φοράει ένα σκούρο μπλε μαγιό με μια γκρίζα μπλούζα και ένα καπέλο. Αντί για σαγιονάρες, φόρεσε αθλητικά παπούτσια.

Τον Φεβρουάριο είχε γίνει γνωστό ότι ο Κρουζ βρισκόταν σε συζητήσεις με την Warner Bros. για να συνεργαστεί σε μια ταινία με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, του οποίου τα έργα περιλαμβάνουν τα «Birdman» και «Revenant». Σύμφωνα με το Deadline, ο Κρουζ ήταν ένας από τους πρώτους ηθοποιούς που μίλησαν με τον 60χρονο Ινιαρίτου, για την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του σκηνοθέτη μετά από εννέα χρόνια. Ο Κρουζ έδειχνε να απολαμβάνει το διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, αφού αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για το τελευταίο σίκουελ του franchise του «Mission Impossible» στο Λονδίνο. Οι φαν του ηθοποιού μοιράστηκαν μερικά μηνύματα με τα οποία εξέφραζαν την έκπληξη και τον θαυμασμό τους για τη φυσική κατάσταση του Κρουζ. Βέβαια, υπήρχαν και πολλοί που υποστήριξαν ότι το σώμα του φαίνεται περίεργο και ιδιαίτερα η κοιλιά του και σχολίασαν ότι δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση όσο περίμεναν.

