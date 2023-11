Τράβις Μπάρκερ: Αποκάλυψε την ημερομηνία που γεννάει η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν

Ο Τράβις Μπάρκερ επιβεβαίωσε την ημερομηνία γέννησης και το όνομα του μωρού του με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν. Ο 47χρονος ντράμερ των Blink-182 αποκάλυψε τα νέα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο podcast «One Life One Chance With Toby Morse» στις 30 Οκτωβρίου. Ενώ συζητούσε ότι ήθελε να κάνει μια φιλανθρωπική συναυλία για τη Χαβάη, ο Μπάρκερ εξήγησε ότι δεν μπορούσε γιατί θα ήταν «την εβδομάδα που γεννιέται ο Ρόκι». Αφού ο οικοδεσπότης Τόμπι Μορς ρώτησε: «Ρόκι 13 Μπάρκερ;», ο μουσικός επιβεβαίωσε ότι αυτό είναι το όνομα που επέλεξαν εκείνος και η 44χρονη τηλεπερσόνα για τον γιο τους. Αφού ο Τόμπι Μορς ρώτησε πότε αναμένεται ο Ρόκι, ο Μπάρκερ απάντησε: «Χαλογουίν…. Είναι είτε το Χαλογουίν είτε, περίπου, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου».

Αυτό είναι το πρώτο κοινό παιδί της Καρντάσιαν και του Μπάρκερ. Ο ντράμερ μοιράζεται τον γιο Λάνδον, την κόρη Αλαμπάμα και την θετή κόρη Ατιάνα Ντε Λα Χόια με την πρώην σύζυγό του, Σάνα Μόκλερ, ενώ η Καρντάσιαν μοιράζεται τους γιους Μέισον και Ρέιν και την κόρη Πενέλοπε με τον πρώην της σύζυγο, Σκοτ Ντίσικ.

Travis Barker just confirmed the name and the due date of his and Kourtney Kardashian's baby boy.https://t.co/XzpJnBrb1Z

— HollywoodLife (@HollywoodLife) October 31, 2023