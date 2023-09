17χρονος μαχαίρωσε 15χρονη: Επενέβη σε καβγά για να βοηθήσει φίλη της

Μία 15χρονη δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου στην περιοχή Κρόιντον του Λονδίνου, όταν επιχείρησε να παρέμβει στον καβγά φίλης της με πρώην σύντροφό της, που την πίεζε να τα ξαναβρούν. Ο καβγάς ξέσπασε μέσα σε λεωφορείο, την ώρα που οι ανήλικες πήγαιναν στο σχολείο, και συνεχίστηκε όταν κατέβηκαν από το όχημα, αλλά τους ακολούθησε ο 17χρονος δράστης της δολοφονίας. Ο 17χρονος πίεζε έντονα τη φίλη της 15χρονης να τα ξαναβρούν και να πάρει ένα μπουκέτο με λουλούδια που της προσέφερε, όταν επενέβη εκείνη για να τη βοηθήσει.

Τότε, ο 17χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι 30 εκατοστών και την τραυμάτισε θανάσιμα. Άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο, παρά τις προσπάθειες περαστικών και του οδηγού του λεωφορείου να την κρατήσουν στη ζωή.

Η νεαρή, που ήταν αφρικανικής καταγωγής, δέχθηκε θανάσιμα χτυπήματα στον λαιμό και το στήθος. Ο δράστης, στη συνέχεια, το έσκασε από το σημείο, και τον κυνήγησαν αυτόπτες μάρτυρες ώστε να τον παραδώσουν στις αρχές, αλλά απέτυχαν. Οι παριστάμενοι κράτησαν μακριά τη φίλη της 15χρονης, που φώναζε για να πάει «στην καλύτερή της φίλη», ενώ κλήθηκαν και οι γονείς της στο σημείο, αλλά είχε ήδη πεθάνει όταν έφτασαν. Η αστυνομία συνέλαβε τον 17χρονο, 75 λεπτά μετά τη δολοφονία, σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το σημείο. Ξεκαθαρίστηκε πως είναι ο μοναδικός ύποπτος και δεν αναζητείται κανένας άλλος. Μεταξύ των στοιχείων που συλλέχθηκαν από το σημείο της δολοφονίας, ήταν τα ματωμένα ροδοπέταλα, αλλά και ένα σημείωμα του 17χρονου στο οποίο εξέφραζε την αγάπη του στην άλλη ανήλικη.

Αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε πως ο δράστης κρατούσε ένα μαχαίρι αρκετά μεγάλο που μπορεί να περιγραφεί ως «ξίφος», ενώ συμπλήρωσε πως η 15χρονη «επιχείρησε να μπει ανάμεσα στο ζευγάρι, καθώς τσακώνονταν για μία τσάντα. Η φίλη φαίνεται πως προσπαθούσε να του επιστρέψει αντικείμενα που της είχε χαρίσει καθώς είχαν χωρίσει πριν από μέρες». Άλλος μάρτυρας, που εμπόδισε τη φίλη της δολοφονηθείσας να την πλησιάσει, μετέφερε πως η ανήλικη ήταν σε πανικό και πάσχιζε να μάθει εάν ήταν ζωντανή. «Εγώ και μερικοί άλλοι προσπαθούσαμε να την κρατήσουμε και της λέγαμε: “Κοίτα, προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη φίλη σου” και ούρλιαζε: “Είναι νεκρή; Είναι η καλύτερή μου φίλη”»

