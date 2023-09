Κιμ Καρντάσιαν American Horror Story: «Κατέστρεψε τη σειρά», λένε θαυμαστές

Η ερμηνεία της Κιμ Καρντάσιαν στο «American Horror Story: Delicate» επικρίθηκε αυστηρά από τους φαν της σειράς. Η 42χρονη ριάλιτι σταρ ανέλαβε την πρώτη της τηλεοπτική ερμηνεία, όπου υποδύεται μια αυθάδη δημοσιογράφο με το όνομα Σιοβάν Κόρμπιν. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι θαυμαστές του «American Horror Story» δεν εντυπωσιάστηκαν από την υποκριτική της Καρντάσιαν, καθώς κατέφυγαν στα κοινωνικά δίκτυα για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους.

Σχολιάζοντας στο X/Twitter, ένας χρήστης έγραψε: «Δεν μου αρέσει καθόλου η Κιμ #AHS», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Η Κιμ είναι χάλια στην υποκριτική. Γιατί συμμετέχει σε αυτό; Το κατέστρεψε για μένα». Ένας τρίτος έγραψε: «Αισθάνομαι ότι έδωσα στη νέα σεζόν του #AHS μια γενναία, ανοιχτόμυαλη παρακολούθηση, αλλά… Δεν μπορώ. Η Κιμ Κ είναι μια αντικειμενικά απαίσια ηθοποιός». Ένας άλλος σχολίασε: «Γιατί είναι η Κιμ Καρντάσιαν στο AHS LMFAO». «Η Κιμ Καρντάσιαν πραγματικά κατέστρεψε το AHS για μένα, τώρα δεν θέλω καν να το δω» ανέφερε ένα σχόλιο.

