Ζεράρ Ντεπαρτιέ – καταγγελίες: Ακόμη δύο γυναίκες μήνυσαν τον ηθοποιό

Νέες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις βαραίνουν τον πασίγνωστο Γάλλο ηθοποιό, Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Πρόκειται για δύο ακόμη καταγγελίες από δύο γυναίκες που συνεργάστηκαν μαζί του στο παρελθόν. Η πρώτη είναι διακοσμήτρια και βρέθηκε μαζί του στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets Verts», το 2021, ενώ η δεύτερη είναι βοηθός κινηματογράφου και η επίθεση εναντίον της χρονολογείται από το 2014. Οι αρχές ειδοποίησαν τον άνδρα το πρωί της Δευτέρας και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να καταθέσει. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο Ντεπαρτιέ πρόκειται να τεθεί υπό κράτηση έως ότου ολοκληρωθεί η ανάκρισή του για τις κατηγορίες. Όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα, η πρώτη καταγγελία κατατέθηκε στις Αρχές τον Φεβρουάριο του 2024 και έως σήμερα βρισκόταν υπό έρευνα.

Ο 75χρονος Ζεράρ Ντεπαρντιέ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών από το 2020, μετά την καταγγελία της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ ότι έπεσε θύμα βιασμού στο σπίτι του, τον Αύγουστο του 2018. Από τότε έχουν γίνει 12 ακόμη καταγγελίες εις βάρους του, για σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση αλλά και βιασμό. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και έχει δηλώσει σε ανοιχτή επιστολή πως «ποτέ, μα ποτέ, δεν κακοποίησα γυναίκα», ωστόσο το κύμα αντιδράσεων εναντίον του είναι πολύ μεγάλο στη Γαλλία. Ορισμένες από τις καταγγελίες που έχουν γίνει, δεν μπορούν να εξεταστούν καθώς έχει περάσει το διάστημα παραγραφής τους, αλλά σε αυτή την περίπτωση πρόκειται να βρεθεί μπροστά από τις δικαστικές αρχές.

Ποιος είναι ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ

Ο ηθοποιός μεγάλωσε τη δεκαετία του 1950 μέσα στη φτώχεια, ένα από έξι αδέρφια σε ένα διαμέρισμα δύο δωματίων στην πόλη Σατορού της κεντρικής Γαλλίας και είχε μια ταραχώδη εφηβεία κατά την οποία έκλεβε τσιγάρα και αλκοόλ και εργάστηκε ως σωματοφύλακας ιερόδουλων. Έχει πει επίσης, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, πριν από δεκαετίες ότι διέπραξε αρκετούς βιασμούς ως παιδί, τον πρώτο όταν ήταν μόλις εννέα ετών. Ωστόσο, ήταν τέτοια η λάμψη του Ντεπαρντιέ, που συνέχισε να γυρίζει ταινίες ακόμη και αφού κατηγορήθηκε για βιασμό τον Δεκέμβριο του 2020, μετά από καταγγελία της Σαρλότ Αρνούλ, μιας ηθοποιού σχεδόν κατά 50 χρόνια νεότερής του. Όπως είχε αναφέρει και μία πρώην συγκάτοικός του «ήταν πεπεισμένος ότι κανείς δεν θα τολμήσει να υποβάλει καταγγελία εναντίον του».

Ο Μπερτράντ ντε Λαμπί, ο ατζέντης του ηθοποιού, φέρεται να έχει δηλώσει ότι τηλεοπτικά κανάλια και πλατφόρμες «μπλοκάρουν» τις παραγωγές στις οποίες εμπλέκεται ο πελάτης του. Ο παραγωγός Ζαν Λουί Λιβί αγωνίστηκε πολύ μέχρι να ολοκληρώσει μια προγραμματισμένη ταινία με τον Ντεπαρντιέ στο ρόλο του Ανρί Ματίς. Σύμφωνα με την Le Parisien, το ντοκιμαντέρ, «Gérard Depardieu: The Fall of the Ogre» (Ζαράρ Ντεπαρντιέ: Η Πτώση του Τέρατος»), είδαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι όταν προβλήθηκε στο μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, πριν από λίγες μέρες. Η κριτική πλέον στρέφεται όχι μόνο στον Ντεπαρντιέ αλλά και προς εκείνους στην κινηματογραφική βιομηχανία που για τόσο καιρό έκλειναν τα μάτια στη συμπεριφορά του, ακόμη και όταν η καθυστερημένη άφιξη του κινήματος #MeToo στη Γαλλία ενθάρρυνε τις γυναίκες να επισημάνουν την απαράδεκτη ανδρική συμπεριφορά.