Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Σήμερα η τελική απάντηση για κατάπαυση πυρός

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς δίνει σήμερα την απάντησή του στην πρόταση για αμοιβαία κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που βρίσκεται υπό ισραηλινή πολιορκία. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την απελευθέρωση δεκάδων ισραηλινών ομήρων. Στο Κάιρο πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της Χαμάς και του Ισραήλ, με την παρουσία των διαμεσολαβητών που είναι το Κατάρ και η Αίγυπτος. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Χαμάς αναμένεται να είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, μέλος του πολιτικού βραχίονα του κινήματος και αναπληρωτής επικεφαλής, με ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς. «Η ατμόσφαιρα είναι θετική, αν εξαιρεθούν τα νέα εμπόδια που τίθενται από το Ισραήλ», είπε. «Δεν προέκυψε κανένα μείζον πρόβλημα στις παρατηρήσεις και στα αιτήματα που θα υποβληθούν από τη Χαμάς για το περιεχόμενο της πρότασης» στη συνάντηση, πρόσθεσε η πηγή.

Πρόκειται για πρόταση που καταρτίστηκε από το Κάιρο και τροποποιήθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση. Είναι προφανώς εναλλακτική σε αυτήν της Χαμάς, η οποία στα μέσα Απριλίου επέμενε να ζητεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας — υπόθεση την οποία η κυβέρνηση του Ισραήλ αρνείται να συζητήσει. Οι λεπτομέρειες της πρότασης δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου «Axios», που επικαλέστηκε ισραηλινούς αξιωματούχους, περιλαμβάνει τη βούληση να συζητηθεί η αποκατάσταση «διαρκούς ηρεμίας» στη Λωρίδα της Γάζας. Η συνάντηση του Καΐρου θα γίνει σχεδόν επτά μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η πολυαίμακτη επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

A Hamas official says a delegation will discuss a ceasefire proposal handed by the group to mediators from Qatar and Egypt, as well as Israel’s response, during a visit to Cairo today. 🔴 LIVE updates: https://t.co/vGhlLIX6GP pic.twitter.com/r3TKfMEgKE — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 29, 2024

Αισιοδοξία για τη συμφωνία

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ προσπαθούν εδώ και μήνες μέσω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά μια νέα δυναμική φαίνεται να ευνοεί μια συμφωνία εκεχειρίας. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι η πρόταση λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και των δύο πλευρών, επιχειρώντας να αποσπάσει μετριοπάθεια και από τις δύο πλευρές», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι σε ένα πάνελ συνεδρίασης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Ριάντ. «Περιμένουμε την τελική απόφαση. Υπάρχουν παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόφαση και των δύο πλευρών, αλλά ελπίζω ότι όλοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», συμπλήρωσε. «Το κλίμα είναι θετικό, εκτός αν τεθούν νέα εμπόδια από το Ισραήλ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Κανένα μείζον ζήτημα δεν τέθηκε στα σχόλια και στα αιτήματα που θα υποβάλει η Χαμάς σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης», πρόσθεσε.

Στα τέλη Νοεμβρίου, όταν είχε αποφασιστεί εκεχειρία μιας εβδομάδας, απελευθερώθηκαν περίπου 80 Ισραηλινοί όμηροι σε αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων, που ήταν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Στην ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, υποσχόμενο να αφανίσει τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 34.454 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που οι ισραηλινές αρχές χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως έπληξε «δεκάδες» θέσεις «τρομοκρατών» στην κεντρική Γάζα. Ενώ προχθές Σάββατο, το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έπληττε θέσεις της Χαμάς και παρείχε υποστήριξη σε στρατεύματα ανεπτυγμένα στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, σύμφωνα με επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις.

#Riyadh| FM Shoukry along w/ Foreign Ministers of Saudi Arabia, UAE, Qatar, Jordan & Secretary General of PLO Executive Committee meet w/ US Secretary of State, following up on discussions & deliberations to halt the war in Gaza, & on future of the Palestinian issue. pic.twitter.com/gQHMvC1CJ9 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 29, 2024

Πιέζουν οι ΗΠΑ

Η εσωτερική πίεση στην κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν παύει να εντείνεται. Το βράδυ του Σαββάτου, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για να απαιτήσουν να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου. Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται αυτή την εβδομάδα στο Ισραήλ, όπου είχε πάει τον Μάρτιο, καθώς και στην Ιορδανία, ανακοίνωσε χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να περιορίσει τις ενέργειές του στη Γάζα, καθώς κατηγορείται από το Διεθνές Δικαστήριο για διάπραξη γενοκτονίας, ενώ η Χάγη ανακοίνωσε πως ενδέχεται να συλλάβει τον ίδιο τον Νετανιάχου εντός της εβδομάδας. Σήμερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφθασε στη Σαουδική Αραβία, όπου θα πάρει μέρος σε ειδική σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) αφιερωμένη στην ισραηλινο- παλαιστινιακή σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου, με τη συμμετοχή Αράβων και Δυτικών ηγετών στο Ριάντ, ο επικεφαλής της σαουδαραβικής διπλωματίας, ο πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν, τόνισε πως «η κατάσταση στη Γάζα είναι ολοφάνερα καταστροφή, από ανθρωπιστική πλευρά, αλλά και πλήρης αποτυχία του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίσει την κρίση».

Προσκεκλημένος στις εργασίες, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε την Ουάσιγκτον να εμποδίσει τη χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας που λέει ότι προετοιμάζει το Ισραήλ στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, που ήδη βομβαρδίζεται, καθώς στην πόλη αυτή —πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο— έχουν καταφύγει ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι, οι περισσότεροι πάνω από μια φορά. «Η Αμερική είναι η μοναδική χώρα που έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει το Ισραήλ να διαπράξει αυτό το έγκλημα», είπε ο κ. Αμπάς, σύμφωνα με τον οποίο αυτή η επιχείρηση, που έχει αναγγελθεί επανειλημμένα από στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης, θα προκαλέσει «τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του παλαιστινιακού λαού». «Αν υπάρξει συμφωνία (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός) θα αναστείλουμε την επιχείρηση στη Ράφα», δήλωσε πάντως ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς στο τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 12.

“Any level of due diligence would tell them that the arms they are making will be used to kill thousands of civilians” Former senior official at the State Department Josh Paul tells @marclamonthill on US arms sales to #Israel. 🔗 Full show with @4noura: https://t.co/u11zt8Jf7R pic.twitter.com/nEgEaCeZER — UpFront (@AJUpFront) April 26, 2024

Ανθρωπιστική βοήθεια

Πέρα από τις τρομακτικές ζημιές και τον ολοένα πιο βαρύ απολογισμό των θυμάτων, ο πόλεμος έχει επίσης προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Και η βοήθεια, που ελέγχεται εξονυχιστικά από τον ισραηλινό στρατό, συνεχίζει να φθάνει με το σταγονόμετρο. «Πρέπει να τα βγάζουμε πέρα με όποια βοήθεια λαμβάνουμε», είπε ο Μοχάμαντ Σαρχάν, εκτοπισμένος στη Ράφα, 48 ετών, εκφράζοντας την ευχή να δει «να τελειώνει ο πόλεμος και να τερματίζονται τα δεινά μας». Μπροστά στις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που εγείρει το Ισραήλ στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω χερσαίων οδών στον παλαιστινιακό θύλακο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου πως θα κατασκευαστεί προσωρινό λιμάνι.

Χάρη στην προβλήτα υπό κατασκευή στα ανοικτά της Λωρίδας της Γάζας αναμένεται, σε «δύο ως τρεις εβδομάδες» να παραδίδεται περισσότερη βοήθεια, όμως «τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις χερσαίες οδούς και τα φορτηγά που εισέρχονται» στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ABC News χθες. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους επίσης χθες, οι κ.κ. Μπάιντεν και Νετανιάχου «συζήτησαν για την αύξηση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως για «τις προετοιμασίες ώστε να ανοίξουν αυτή την εβδομάδα νέα σημεία διέλευσης στον βορρά» του παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου, ανέφερε ανακοίνωση Τύπου του Λευκού Οίκου. Ο Τζο Μπάιντεν επέμεινε στην «ανάγκη η πρόοδος να είναι διαρκής και βελτιωμένη σε πλήρη συντονισμό με ανθρωπιστικές οργανώσεις».