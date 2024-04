Ντούα Λίπα σχέση: Σε βραδινή έξοδο με τον Κάλουμ Τέρνερ

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ έκαναν μια πρόσφατη δημόσια εμφάνιση. Η 28χρονη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τον 34χρονο Τέρνερ ενώ περπατούσαν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του ραντεβού τους. Η Λίπα σε ένα σημείο περπάτησε πίσω από τον σταρ του «Masters of Air», καθώς τον αγκάλιασε από πίσω, βάζοντας τα χέρια της μέσα στις τσέπες του τζάκετ του.

Ο Τέρνερ φορούσε ένα μπορντό δερμάτινο μπουφάν και ένα μαύρο τζιν, ενώ η Λίπα φόρεσε επίσης ένα μαύρο τζιν, το οποίο συνδύασε με μαύρο δερμάτινο μπουφάν και μαύρες γόβες. Το ραντεβού τους ήρθε μία ημέρα αφότου το ζευγάρι παρευρέθηκε στο ετήσιο γκαλά Time 100, το οποίο γιόρτασε τη λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, στην οποία ανήκει και η Βρετανίδα ποπ σταρ. Μετά την εκδήλωση, το ζευγάρι βγήκε για φαγητό στο εστιατόριο Zero Bond της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το Us Weekly.

Η είδηση της σχέσης της τραγουδίστριας και του ηθοποιού προέκυψε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο. «Είναι τρελοί ο ένας για τον άλλον», είχε δηλώσει τότε μια πηγή. Από τότε, η Λίπα και ο Τέρνερ έχουν απαθανατιστεί σε αρκετές εξόδους. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε καθώς φωτογραφήθηκαν να ανταλλάσσουν φιλιά στο Λος Άντζελες αργότερα τον ίδιο μήνα. Ο Τέρνερ έβγαινε στο παρελθόν με τη Βανέσα Κίρμπι, ενώ η Λίπα ήταν σε σχέση με τον σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς για 8 μήνες, μέχρι τον χωρισμό τους τον Δεκέμβριο.