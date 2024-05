Κέιτ Χάντσον γάμος: Η ηθοποιός ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της

Η Κέιτ Χάντσον δηλώνει ενθουσιασμένη, καθώς σύντομα πρόκειται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της, Ντάνι Φουτζικάουα. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής της στην ραδιοφωνική εκπομπή «Andy Cohen Live» του SiriusXM, με αφορμή το ντεμπούτο άλμπουμ της «Glorious», η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για τον επερχόμενο γάμο της με τον τραγουδοποιό και παραγωγό. «Μόλις μιλούσαμε γι’ αυτό! Νομίζω ότι θα παντρευτούμε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αλλά δεν θέλω να οργανώσω τον γάμο. Είναι τόσο χάλια», πρόσθεσε. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο της Κέιτ Χάντσον, αφού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2000 στο σπίτι της μητέρας της, Γκόλντι Χον, παντρεύτηκε τον ροκ σταρ, Κρις Ρόμπινσον, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Ryder. Χώρισαν το 2006.

«Αν πρόκειται να το ξανακάνω, θέλω να είναι ένα πάρτι. Αλλά ναι, το κομμάτι της οργάνωσης και τα σχετικά είναι τόσο ακριβά που με τρελαίνουν», ανέφερε. Η ηθοποιός γνώρισε τον σύντροφό της μέσω κοινών γνωστών, όταν ήταν έγκυος στο μεγαλύτερο παιδί της και είχαν φιλικές σχέσεις για περισσότερα από 15 χρόνια. Ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2016, ενώ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έναν χρόνο μετά. Το 2018 γεννήθηκε η κόρη τους Rani Rose. Η Χάντσον μοιράζεται επίσης τον γιο της Bingham με τον frontman των Muse, Ματ Μπέλαμι.

While Kate Hudson is currently in a happy relationship with fiance Danny Fujikawa, she recalled her difficult split from ex-husband Chris Robinson. https://t.co/EjrDhexrY5

