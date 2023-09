Κέιτ Γουίνσλετ Lee – μισθοί: Η ηθοποιός πλήρωνε τους εργαζομένους του συνεργείου της ταινίας για δύο εβδομάδες

Η Κέιτ Γουίνσλετ έκανε τα πάντα για να ολοκληρωθεί η νέα της παραγωγή, με τίτλο «Lee». Η 47χρονη ηθοποιός υποδύεται στην ταινία το μοντέλο που μετατράπηκε σε φωτογράφο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεκριμένα, θα μπει στον ρόλο της «Λι Μίλερ» στη βιογραφική ταινία που διασκευάστηκε από τη βιογραφία του 1985, «The Lives of Lee Miller» του Άντονι Πενρόουζ.

Όπως έγινε γνωστό από τη συνέντευξη που έδωσαν στη Vogue η ηθοποιός και η παραγωγός, Κέιτ Σόλομον, η Κέιτ Γουίνσλετ ήταν εκείνη που πλήρωσε τους μισθούς όλου του συνεργείου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε πως η χρηματοδότηση της ταινίας ήταν «επισφαλής», ενώ κάποια στιγμή, η σταρ χρειάστηκε να καλύψει τους μισθούς δύο εβδομάδων για να κρατήσει την παραγωγή σε εξέλιξη. «Η Κέιτ κράτησε την ταινία μέσα της.

Αν της μιλούσες για οποιαδήποτε πτυχή της, ήξερε τη γνώμη της. Κι όταν το έχεις αυτό, μπορείς να κινητοποιήσεις τους πάντες πίσω από αυτό το άτομο», εξήγησε η Κέιτ Σόλομον για την ηθοποιό.

