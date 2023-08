Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του μοιράζεται τις σκέψεις της για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ είναι συνεχώς, στο πλευρό του Μπρους Γουίλις, στη μάχη του με την άνοια. Η σύζυγός του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη Μέιμπελ και την Έβελιν, μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους σχετικά με τη μάχη που δίνει ο ηθοποιός. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Έμα Χέμινγκ εξήγησε πως δεν θέλει κανείς να την χαρακτηρίζει «καλή», επειδή στέκεται στον αγαπημένο της, τονίζοντας πως υπάρχουν μέρες που δεν αντέχει άλλο και κοιτάει μόνο τον εαυτό της.

«Ξέρω ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι βγαίνω από το σπίτι μου γιατί θέλω να ζήσω μια καλύτερη μέρα, αλλά ξέρεις, πρέπει πλέον να κάνω συνειδητή προσπάθεια για να είμαι καλά», αναφέρει αρχικά. «Το κάνω για τον εαυτό μου, για τα δύο μας παιδιά, για τον Μπρους, που δεν θα ήθελε να ζω αλλιώς. Οπότε δεν θέλω να παρερμηνεύεται και να λέτε ότι είμαι καλή, γιατί δεν είμαι. Δεν είμαι καλή», συμπλήρωσε, ενώ τόνισε πως πολλές φορές οι σκέψεις της δημιουργούν ένα χάος και μια καταστροφή. «Όταν δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να φροντίσουμε κανέναν που αγαπάμε», εξήγησε, σημειώνοντας ότι «απλώς κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί πάντα».

