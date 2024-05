Φοιτητές Ιρλανδία για Παλαιστίνη: Διαμαρτυρία κατά του πολέμου στη Γάζα

Φοιτητές στο Κολέγιο Τρίνιτι του Δουβλίνου, που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, έστησαν έναν καταυλισμό που ανάγκασε τη διοίκηση του πανεπιστημίου να περιορίσει την πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη και να κλείσει την έκθεση του Βιβλίου του Κελς, ενός από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας. Ο καταυλισμός στήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού η ένωση των φοιτητών ανέφερε ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο 214.000 ευρώ από το πανεπιστήμιο για τις οικονομικές απώλειες που υπέστη λόγω των κινητοποιήσεων που έγιναν τους τελευταίους μήνες και δεν αφορούσαν αποκλειστικά τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της ένωσης Λάζλο Μολνάρφια ανάρτησε μια φωτογραφία που δείχνει πάγκους στοιβαγμένους μπροστά στην είσοδο του κτιρίου όπου εκτίθεται το Βιβλίο του Κελς. Τα χειρόγραφα αυτά χρονολογούνται από το 800 μ.Χ. και είναι έργο Κελτών μοναχών. «Το Βιβλίο του Κελς τώρα έκλεισε επ’ αόριστον» πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η διοίκηση του Κολεγίου Τρίνιτι ανέφερε ότι περιόρισε την πρόσβαση των φοιτητών, του προσωπικού και των κατοίκων στην πανεπιστημιούπολη για λόγους ασφαλείας, προσθέτοντας ότι η έκθεση του Βιβλίου του Κελς θα μείνει κλειστή σήμερα.

Inspiring & brave intervention from the Trinity students union in solidarity with #Gaza.

The trade unions should follow their lead & refuse to refuel or handle any US aircraft in Shannon carrying arms or troops etc.

Drive the genocide machine out of Ireland.#FreePalestine pic.twitter.com/5RzJ8n9SDA

— Cllr. John Burtchaell-Socialist Party & Solidarity (@BurtchaellJohn) May 4, 2024