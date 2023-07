Paul McCartney Podcast: Θα αποκαλύψει τις ιστορίες διάσημων τραγουδιών του

Ο 81χρονος θρυλικός μουσικός Πολ ΜακΚάρτνεϊ μπαίνει στον κόσμο των podcast για ν΄αποκαλύψει τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα πιο διάσημα τραγούδια του. Κάθε επεισόδιο του podcast με τίτλο «McCartney: A Life In Lyrics» θα επικεντρώνεται σε ένα τραγούδι από τον εμβληματική δισκογραφία του από την περίοδο των Beatles μέχρι τη σόλο καριέρα του. Τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο πρώτο κύκλο των 12 επεισοδίων είναι τα «Eleanor Rigby», «Let It Be», «Penny Lane», «Live and Let Die», «Back In The USSR», «When Winter Comes», «Uncle Albert/Admiral Halsey», «Here Today», «Magical Mystery Tour», «Jenny Wren», «Too Many People» και «Helter Skelter».

Ενώ οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις του με τον Ιρλανδό ποιητή Πολ Μαλντούν (Paul Muldoon) με τον οποίο συνεργάστηκε για πρώτη φορά για το βιβλίο του «The Lyrics: 1956 to the Present» που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021. Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν έγραψε μόνο πολλά από τα σπουδαιότερα τραγούδια των Beatles, αλλά έπαιξε και μπάσο σε αυτά.

🎙️ McCartney: A Life in Lyrics 🎙️ In a new podcast co-produced by @pushkinpods and @iHeartPodcasts, Paul teams up with poet Paul Muldoon and revisits the people, experiences, and art that inspired his songwriting. Each episode focuses on one song, spanning early @thebeatles… pic.twitter.com/WEZvcETh5N — Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 18, 2023



Μια από τις ιστορίες στην οποία είχε αναφερθεί παλιότερα:

Ωστόσο, υπήρξε ένα τραγούδι που έχασε την ευκαιρία να παίξει – όχι επειδή δεν του άρεσε, αλλά λόγω ενός καυγά που είχε με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματός του. Αναπολώντας την εποχή που το συγκρότημα ηχογράφησε το τραγούδι από το άλμπουμ Revolver «She Said, She Said», ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος έγινε 81 ετών στις 18 Ιουνίου, ανέφερε στη βιογραφία του «Many Years from Now»: «Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ήταν μία από τις ηχογραφήσεις, στις οποίες δεν έπαιξα ποτέ». «Νομίζω ότι είχαμε έναν καυγά ή κάτι τέτοιο» τόνισε ο ΜακΚάρτνεϊ και είπε ότι πιστεύει πως ο Τζορτζ Χάρισον έπαιξε μπάσο.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο για ποιο θέμα υπήρξε διαμάχη, ο Τζον Λένον είπε κάποτε ότι κορόιδεψε τον ΜακΚάρτνεϊ, επειδή αρνήθηκε να πάρει LSD με τον Πίτερ Φόντα, μια εμπειρία που ενέπνευσε το τραγούδι. Παρά το γεγονός ότι δεν παίζει μουσική στο τραγούδι, το όνομά του Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι μεταξύ εκείνων των συντελεστών. Ο μουσικός έπαιξε επίσης ντραμς σε πολλά τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των «Back in the USSR» και «Dear Prudence».