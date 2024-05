Αστυνομικοί σκαρφαλώνουν σε ουρανοξύστη: Ηρωική πράξη για να σωθεί μια γυναίκα

Σοκάρουν τα πλάνα που δείχνουν μια γυναίκα να αιωρείται στο κενό από ουρανοξύστη 54 ορόφων, στη Νέα Υόρκη. Οι αστυνομικές αρχές μόλις εντόπισαν την αιρούμενη γυναίκα έσπευσαν να την σώσουν και τα πλάνα προέκυψαν από κάμερα που φορούσε ένας εκ των αστυνομικών, την ώρα που επιχειρούσε τη διάσωσή της. Το περιστατικό συνέβη την 1η Μαΐου στο κέντρο του Μανχάταν. Για να σώσουν τη γυναίκα οι αστυνομικοί βγήκαν στην εξωτερική πλευρά του προστατευτικού τζαμιού καθώς η γυναίκα κρεμόταν στη γωνία, ανάμεσα από τα δύο γωνιακά τζάμια.

Οι αστυνομικοί που με αυταπάρνηση έσωσαν τη γυναίκα και αποδείχτηκαν ήρωες, την χαρακτήρισαν «αλλόφρων» στην ανάρτησή τους. Αφού κατάφεραν και την απεγκλώβισαν, σώζοντας της ζωή της, την μετέφεραν σε ασφαλές μέρος ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς η γυναίκα μπλέχτηκε στα δυο τζάμια και αν τελικά επρόκειτο για ατύχημα.

When the public needs help, they call the police. When the police need help, they call ESU. @NYPDSpecialops ESU detectives recently saved a distraught woman on a rooftop 54-stories up using their rope rescue skills.

Watch the body-worn-camera footage of the rescue⬇️ pic.twitter.com/mQrg5o3M8M

