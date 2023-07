Μαρία Μενούνος κόρη: «Η πιο σπουδαία στιγμή της ζωής μου”

Η Μαρία Μενούνος έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί στις 23 Ιουνίου με τη βοήθεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης, έπειτα από μακρόχρονη προσπάθεια και μεγάλη ταλαιπωρία. Η Ελληνοαμερικανή παρουσιάστρια και lifestyle reporter μίλησε στο περιοδικό US Magazine μαζί με τον σύζυγό της, Kevin Undergaro, για την τεράστια μάχη που έδωσε για τη μητρότητα, ενώ φωτογραφίζεται για πρώτη φορά με τη νεογέννητη κόρη της, Αθηνά. «Ήταν η πιο σπουδαία στιγμή της ζωής μου. Ο γιατρός κυριολεκτικά την άρπαξε και την άφησε επάνω μου. Κάθισα με το μωρό στο στήθος μου, κοιτιόμασταν με τον Kevin και σκεφτόμασταν: ω Θεέ μου. Ήταν πραγματική ευτυχία», δηλώνει η Μαρία Μενούνος.

“I finally know where I belong.” 🤍 Our new cover star Maria Menounos opens up to Us exclusively about her 10-year struggle with infertility and introduces the world to baby Athena. https://t.co/mHamndSl6S

— Us Weekly (@usweekly) July 19, 2023