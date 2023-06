Νίκη Μητσοτάκη – Εκλογές Ιουνίου: Το μήνυμα Μπάιντεν

Τα συγχαρητήριά τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νίκη του στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου απέστειλαν ο Τζο Μπάιντεν, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκανε την εξής δήλωση για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα: «Εκ μέρους του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνω τα συγχαρητήριά μας στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για την επανεκλογή του.

Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία σε κοινές προτεραιότητες για την προώθηση της ευημερίας και της περιφερειακής ασφάλειας. Μαζί —ως Σύμμαχοι, εταίροι και φίλοι— η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την κυβέρνηση και τον λαό της Ελλάδας καθώς και με τη ζωντανή ελληνοαμερικανική κοινότητά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την νίκη του στις βουλευτικές εκλογές. «Συγχαίρω τον αγαπητό Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλο και εταίρο της Γαλλίας. Θα συνεχίσουμε μαζί το έργο που έχουμε ξεκινήσει για μια Ευρώπη πιο ισχυρή και πιο ανεξάρτητη», αναφέρει σε μήνυμα του στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος.

Félicitations cher @kmitsotakis, ami et partenaire de la France. Continuons ensemble tout le travail entrepris pour une Europe plus forte et plus souveraine.

