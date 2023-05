Viral: Παρουσιάστρια τεντώθηκε σε ζωντανή μετάδοση

Τον φόβο των περισσότερων παρουσιαστών βίωσε η Λουκέσα Μπουράκ του BBC όταν η κάμερα την έδειξε να τεντώνεται σε ζωντανή μετάδοση.Όλα συνέβησαν στις 11:17 το πρωί της Πέμπτης (4/5) όταν η παρουσιάστρια του BBC έκανε «πάσα» για το teaser των τίτλων ειδήσεων του καναλιού. Άγνωστο γιατί, υπολόγισε λάθος τον χρόνο της επιστροφής στη ζωντανή μετάδοση, με αποτέλεσμα η κάμερα να την δείξει να τεντώνει τα χέρια της.

«ΟΚ» είπε εμφανώς αμήχανη η παρουσιάστρια του βρετανικού καναλιού, η οποία για αρκετά δευτερόλεπτα έμεινε σιωπηλή κοιτάζοντας τα χαρτιά της. Σαν να μην έφτανε αυτό, δε, όταν προσπάθησε να μιλήσει ξανά, το μικρόφωνό της παρέμεινε κλειστό μέχρι τελικά να καταφέρει η Μπουράκ να «πασάρει» το επόμενο θέμα.

Quite the surreal minute on the BBC News Channel just now. pic.twitter.com/LOmjnb5jbc

— Scott Bryan (@scottygb) May 4, 2023