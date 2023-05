Πριγιάνκα Τσόπρα μύτη: «Έπεσα σε βαθιά κατάθλιψη μετά από αποτυχημένη επέμβαση»

Η Πριγιάνκα Τσόπρα μίλησε ανοιχτά για την αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπό της στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η ηθοποιός την οποία αποκαλούσαν «Plastic Chopra» σε συνέντευξή της στο The Howard Stern Show αποκάλυψε ότι όλα πήγαν στραβά όταν υποβλήθηκε σε αφαίρεση ενός πολύποδα στη ρινική κοιλότητα. «Συνέβη αυτό το πράγμα και το πρόσωπό μου έμοιαζε εντελώς διαφορετικό. Τότε έπεσα σε βαθιά, βαθιά κατάθλιψη». Η Τσόπρα είπε ότι εκέινη την περίοδο απολύθηκε από κινηματογραφικά πρότζεκτ και μάλιστα είχε φόβους ότι η αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση θα τερμάτιζε πρόωρα την καριέρα της. Όπως είπε εκείνη την εποχή δίσταζε να χειρουργηθεί ξανά αλλά ο αείμνηστος πατέρας της – ο οποίος ήταν γιατρός – την έπεισε να κάνει διορθωτική επέμβαση.

