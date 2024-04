Έμμα Στόουν πραγματικό όνομα: Η αποκάλυψη της ηθοποιού

Η Έμμα Στόουν αποκάλυψε ποιο είναι το πραγματικό της όνομα και ότι προτιμά να την αποκαλούν με αυτό παρά με το καλλιτεχνικό της με το οποίο είναι γνωστή. Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ήταν ειλικρινής σχετικά με το δίλημμα του ψευδώνυμου κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Curse», Νέιθαν Φίλντερ, στο Hollywood Reporter την Τετάρτη. Καθώς η συζήτηση ξετυλίγονταν, ο Νέιθαν αναφέρθηκε επανειλημμένα στην Έμμα ως «Έμιλι», το γενέθλιο όνομα της, με αποτέλεσμα το περιοδικό να ρωτήσει αν κάποιος άλλος στη βιομηχανία την προσφωνεί με αυτό το όνομα. «Όταν τους γνωρίζω, οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι το κάνουν», είπε η σταρ του Χόλιγουντ, πριν παραδεχτεί ότι άλλαξε το όνομά της επειδή μια άλλη ηθοποιός που ονομαζόταν Έμιλι Στόουν ήταν ήδη μέλος του SAG-AFTRA. «Τότε φρίκαρα πριν από μερικά χρόνια», πρόσθεσε η 35χρονη Έμμα. «Για κάποιο λόγο, είπα, “Δεν μπορώ να το κάνω άλλο. Απλώς φώναξέ με Έμιλι”. Ο Νέιθαν με αποκαλεί Εμ, κάτι που είναι πιο εύκολο». Ρωτήθηκε επίσης αν θα διόρθωνε έναν θαυμαστή που θα την αποκαλούσε «Έμιλι» αντί για «Έμμα». Η ηθοποιός απάντησε: «Όχι. Θα ήταν τόσο ωραίο. Θα ήθελα να είμαι η Έμιλι».

Από πού πήρε το «Έμμα» η Στόουν

Το 2018, η Στόουν αποκάλυψε το σκεπτικό της για την επιλογή του ονόματος «Έμμα», αναφέροντάς το ως φόρο τιμής στις Spice Girls. «Μεγαλώνοντας, ήμουν σούπερ ξανθιά και το πραγματικό μου όνομα είναι Έμιλι, αλλά ήθελα να με λένε Έμμα λόγω του Baby Spice, και μάντεψε τι; Τώρα είμαι», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. «Δεν ήταν απαραίτητα εξαιτίας της, αλλά ναι, στη Β’ δημοτικού, πήγα στη δασκάλα την πρώτη μέρα και της ζήτησα να με φωνάξει Έμμα; Ναι το έκανα. Και ήταν λόγω της Έμμα Λι Μπάντον από τις Spice Girls; Ναι, ήταν».

Τι είπε για τον Τζίμι Κίμελ

Στη συνέντευξη, η Στόουν ξεκαθάρισε για την εικασία ότι αποκάλεσε τον Τζίμι Κίμελ «μ@@@@α» για ένα αστείο σε βάρος της στην τελετή των Όσκαρ. Ο παρουσιαστής είπε τότε: «Αυτά ήταν όλα τα μέρη του Poor Things που επιτρέπεται να δείχνουμε στην τηλεόραση», αναφερόμενος στις σεξουαλικές σκηνές της Έμμα Στόουν. Η Έμμα Στόουν φάνηκε δυσαρεστημένη, μόρφασε και γύρισε στον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι για να μοιραστεί μια παρατήρηση. Ωστόσο, η Στόουν διέψευσε ότι έκανε ένα τέτοιο σχόλιο και ξεκαθάρισε ότι δεν την ενόχλησε το αστείο. Είπε: «Όχι! Δεν τον είπα μ@@@@α… Τι είπα; Δεν αναστατώθηκα καθόλου μαζί του. Θα πρέπει να το ψάξω. Είμαι σχεδόν απρόσβλητη».

Η Έμμα Στόουν για τον Γιώργο Λάνθιμο

«Πιστεύεις ότι η συνεργασία σου με τον σκηνοθέτη του The Favorite and Poor Things, Γιώργο Λάνθιμο, θα διαρκέσει για το υπόλοιπο της ζωής σου;», ρωτήθηκε στο τέλος από το περιοδικό. «Προφανώς μου αρέσει να δουλεύω μαζί του. Ο Γιώργος και εγώ γνωριστήκαμε και δεν κάναμε το The Favorite για δύο χρόνια μετά τη γνωριμία μας. Τον Άρι [ο Άστερ, που τη σκηνοθετεί αυτή τη στιγμή στο επερχόμενο γουέστερν, Έντινγκτον], τον γνωρίζω τώρα περίπου τρία χρόνια, σαν φίλος. Και ο Νέιθαν κι εγώ ήμασταν φίλοι πριν δουλέψουμε μαζί. Υπάρχει κάτι στο να γνωρίζεις το άτομο εκτός της δουλειάς που κάνει και να σκέφτεσαι: “Μου αρέσει το μυαλό αυτού του ατόμου. Μου αρέσει ο τρόπος που είναι. Ξέρω ότι μπορώ να τους εμπιστευτώ και να νιώσω άνετα κοντά τους”, απάντησε η σταρ.