Γκουίνεθ Πάλτροου για πρώην: Μπραντ Πιτ ή Μπεν Άφλεκ;

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για δύο πρώην συντρόφους της, τον Μπραντ Πιτ και τον Μπεν Άφλεκ και έκανε μια σύγκριση ανάμεσά στους δύο. Τη δεκαετία του ‘90, η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε αρχικά σχέση με τον Μπραντ Πιτ και στη συνέχεια με τον Μπεν Άφλεκ. Μιλώντας στο podcast «Call Her Daddy», μεταξύ άλλων κλήθηκε να απαντήσει ποιος από τους δυο τους ήταν καλύτερος στο σεξ. Για τον Μπραντ Πιτ, είπε πως ήταν έρωτας «με την πρώτη ματιά». «Ήταν τρελό», συμπλήρωσε. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Seven», το 1994 και αρραβωνιάστηκαν έπειτα από δύο χρόνια. Όμως, έξι μήνες αργότερα χώρισαν. Με τον Μπεν Άφλεκ, η Γκουίνεθ Πάλτρου είχε σχέση- με διαλείμματα- από το 1997 έως το 2000. Γνωρίστηκαν σε ένα δείπνο του Χάρβεϊ Γουάνστιν το 1997 και στη συνέχεια συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

Gwyneth Paltrow says Ben Affleck was ‘excellent’ in bed compared to Brad Pitt https://t.co/UUiG0t3S0Z

— Fox News (@FoxNews) May 3, 2023