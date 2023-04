Viral: Χρυσή Ολυμπιονίκης σπρίντερ έτρεξε σε αγώνα γονέων αλλά… νόμιζε τρέχει για το χρυσό!

Θα περίμενε κανείς από τους Ολυμπιονίκες να χαλαρώνουν εκτός προπόνησης και αγώνων. Ωστόσο, η τρεις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης σπρίντερ Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις κάθε άλλο παρά αυτό έκανε, όταν παρευρέθηκε στη σχολική αθλητική ημέρα του γιου της. Η Τζαμαϊκανή άσος των 100 μέτρων δεν… χαρίστηκε στους υπόλοιπους σε έναν αγώνα γονέων, κερδίζοντας με σχεδόν 50 μέτρα διαφορά, αποδεικνύοντας γιατί η 36χρονη είναι η τρίτη ταχύτερη γυναίκα όλων των εποχών. Με ατομικό ρεκόρ 10,6 δευτερόλεπτα, μόνο η Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ και η Ελέιν Τόμσον-Χέρα έχουν πετύχει ταχύτερους χρόνους.

Η 36χρονη Τζαμαϊκανή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πεκίνο 2008 στα 100 μέτρα, το χρυσό στο Λονδίνο 2012 επίσης στα 100 μέτρα, ενώ στην κορυφή του βάθρου βρέθηκε και το 2020 στο Τόκιο στα 4×100 μ. σκυτ. Μετρά επίσης τέσσερα ασημένια και ένα χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ κατέχει και 10 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Δείτε το βίντεο με την τρεις φορές χρυσή Ολυμπιονίκη Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις να κερδίζει στα… ίσια γονείς σε αγώνα:

Shelly-Ann Fraser-Pryce decided to take part in the parent race at her son's Sports Day 🇯🇲

It was only ever going to go one way… pic.twitter.com/m7RYdbsKP9

— AW (@AthleticsWeekly) March 31, 2023