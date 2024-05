Πούτιν – Μπερλουσκόνι: Ένα περιστατικό από το μακρινό 2013

Ένα περιστατικό από το μακρινό 2013 όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκοψε την καρδιά ενός ελαφιού και την πρόσφερε στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι θυμήθηκε ένας από τους στενούς συνεργάτες του εκλιπόντος Καβαλιέρε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Corriere della Sera. Τότε ο Ρώσος πρόεδρος πήγε τον Μπερλουσκόνι σε κυνήγι, ενώ οι δύο τους έκαναν διακοπές μαζί σε μία από τις ντάτσες του, δήλωσε ο Φαμπρίτσιο Τσικίτο, πρώην γερουσιαστής του κόμματος Forza Italia του Μπερλουσκόνι. «Ο Βλαντιμίρ μου έδειξε μια βίαιη φύση που δεν φανταζόμουν σε έναν τόσο ευγενικό και λογικό άνθρωπο», θυμάται ο Τσικίτο να λέει ο Μπερλουσκόνι μετά την επιστροφή του από τη Ρωσία, σύμφωνα με το Politico. Αμφότεροι δήλωναν στενοί φίλοι, με τον Μπερλουσκόνι να υπερασπίζεται τον Πούτιν ακόμη και μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή του στην Ουκρανία και τον Ρώσο πρόεδρο να περιγράφει τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης που έγινε πολιτικός ως «πραγματικό φίλο» μετά τον θάνατό του τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον Τσικίτο, ο Μπερλουσκόνι αποδέχθηκε την πρόταση του Πούτιν να πάνε για κυνήγι, παρόλο που δεν είχε αγγίξει ποτέ στη ζωή του τουφέκι. Μόλις έφτασαν στο δάσος, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε στον Μπερλουσκόνι ένα τουφέκι και περπάτησαν μαζί στο χιόνι. Όταν ο Πούτιν εντόπισε δύο ελάφια, προέτρεψε τον Μπερλουσκόνι να σημαδέψει. «Αυτό είναι δικό σου. Πυροβόλησε», είπε ο Πούτιν στον Μπερλουσκόνι, δήλωσε ο Τσικίτο. Όταν ο Ιταλός πολιτικός αρνήθηκε, ο Πούτιν πυροβόλησε και τα δύο ελάφια και του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο ικανοποίηση. Στη συνέχεια, ο Πούτιν κατέβηκε την πλαγιά, κρατώντας ένα μαχαίρι. Τεμάχισε ένα ελάφι και έβγαλε την καρδιά του. Ακολούθως, έβαλε έναν άνδρα από τη συνοδεία του να δώσει στον Μπερλουσκόνι έναν ξύλινο δίσκο στον οποίο τοποθέτησε το ματωμένο κομμάτι κρέας, λέγοντας ότι θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό γεύμα. Ο Μπερλουσκόνι κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο για να κάνει εμετό. Ακόμη και τότε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τον φίλο του. «Ίσως είναι απλώς ένα έθιμο των κυνηγών», θυμήθηκε ο Τσικίτο να λέει ο Καβαλιέρε.

