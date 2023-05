Συνέλευση Εύξεινου Πόντου: Ουκρανοί πιάστηκαν στα χέρια με Ρώσους

Μπάχαλο επικράτησε σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, στην Τουρκία, μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στην Άγκυρα και όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι που έλαβε το λόγο η εκπρόσωπος της Ρωσίας. Εκείνη τη στιγμή ξέσπασε ένταση όταν Ουκρανοί αντιπρόσωποι επιχείρησαν να διακόψουν την ομιλία με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος και μια μίνι συμπλοκή στο χώρο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου είναι προφανής μετά και το συμβάν της κατάρριψης των δύο drone στο Κρεμλίνο, μια επίθεση που η Ρωσία καταλόγισε στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον και το Κίεβο αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, ενώ πολλοί αναλυτές μίλησαν για προβοκάτσια σκηνοθετημένη από το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει την παραπέρα ένταση της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Η κοινοβουλευτική συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου ΟΣΕΠ ιδρύθηκε το 1993, στην Κωνσταντινούπολη, με την υιοθέτηση της Ιδρυτικής Διακήρυξης από τους Προέδρους δώδεκα (13) Κοινοβουλίων χωρών του Ευξείνου Πόντου.

Στη Συνέλευση μετέχουν κοινοβουλευτικοί από τα εξής κράτη-μέλη: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία. Σκοπός της είναι η προώθηση νομικής βάσης για οικονομική, εμπορική, κοινωνική και πολιτική συνεργασία μεταξύ των χωρών-μελών, η θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας για την εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνονται από τους επικεφαλής κρατών και τους υπουργούς Εξωτερικών, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023