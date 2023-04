Τον σκότωσε αγελάδα: Απίθανος αλλά φρικιαστικός θάνατος

Φρικιαστικό θάνατο βρήκε ένας 82χρονος συνταξιούχος στο Αλβαρ, της Ινδίας. Ο Σιβντάγιαλ Σάρμα ενώ έκανε την ανάγκη του σε ράγες τρένου, πέθανε ακαριαία στις 19 Απριλίου όταν προσγειώθηκε πάνω του κομμάτι μιας αγελάδας η οποία είχε χτυπηθεί από αμαξοστοιχία εξπρές και εκσφενδονίστηκε 30 μέτρα στον αέρα. Ένας άλλος άνδρας στεκόταν κοντά του στις ράγες και ίσα που γλίτωσε να χτυπηθεί κι αυτός από το ιπτάμενο ζώο. Ο κ. Σάρμα είχε εργαστεί ως ηλεκτρολόγος στους ινδικούς σιδηροδρόμους πριν βγει στην σύνταξη πριν από 23 χρόνια, σύμφωνα με το India Today. Η σορός του στάλθηκε για νεκροψία στο περιφερειακό νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης.

Ο υπουργός Σιδηροδρόμων της Ινδίας, Ασβίνι Βαϊσνάου ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα, όπως η απομάκρυνση των σκουπιδιών και της βλάστησης από τις ράγες προκειμένου να μένουν οι αγελάδες μακριά απ′ αυτές, ενώ έκανε συστάσεις για ”συχνά σφυρίγματα από τα τρένα σε τοποθεσίες με συχνές διελεύσεις βοοειδών/ζώων”. Ο τραγικός θάνατος του κ. Σάρμα ώθησε πολλούς αξιωματούχους να ζητήσουν βελτιωμένη ρύθμισες στις διαδρομές των τρένων, όπου συχνά παρατηρούνται περιστατικά με αγελάδες στις γραμμές.

Εν τω μεταξύ, ο Δυτικός Σιδηρόδρομος άρχισε να υψώνει μια μεταλλική περίφραξη στη διαδρομή Βομβάη-Αχμενταμπάντ μήκους 620 χιλιομέτρων σε μια προσπάθεια να αποτρέψει ατυχήματα στη γραμμή με αδέσποτα ζώα. Εκπρόσωπος της οργάνωσης είπε: ”Συνολικά έχουν κατακυρωθεί οκτώ διαγωνισμοί και οι εργασίες περίφραξης προχωρούν σε πλήρη εξέλιξη. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους 4 με 5 μήνες”.

Rajasthan: Cow, hit by Vande Bharat train, falls on man peeing on tracks, killing him https://t.co/gmiKz3tWvN

— IndiaToday (@IndiaToday) April 20, 2023