Κασσελάκης Ράφα: «Κατάφωρη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου»

Με μία ανάρτησή του στα αγγλικά, ο Στέφανος Κασσελάκης πήρε θέση κατά του Ισραήλ για την επιχείρηση στη Ράφα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και «προέτρεψε» την ΕΕ, να πάρει «σαφή θέση» κατά της επιχείρησης του Ισραήλ. Ανέφερε δε, πως είναι «αλληλέγγυος με τους χιλιάδες αμάχους στη Ράφα»

«Η επίθεση του Ισραήλ και η επακόλουθη κατάληψη της συνοριακής διέλευσης της Ράφα συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερους θανάτους αμάχων.

Israel’s offensive & subsequent occupation of the Rafah Border Crossing constitutes a blatant violation of international humanitarian law and will only lead to more civilian deaths.

The international community must finally intervene in order to secure a permanent ceasefire, the…

