Πέταξε τον γιο της σε κροκόδειλους: Φρίκη στην Ινδία

Τραγικό θάνατο από τα χέρια της μητέρας του βρήκε ένα 6χρονο κωφάλαλο αγόρι στην Ινδία με την 32χρονη γυναίκα να το πετάει σε ποτάμι γεμάτο με κροκόδειλους. Η ίδια, δε, μετά τη σύλληψή της κατηγορεί τον 27χρονο σύζυγό της και πατέρα του παιδιού ότι ήταν αυτός που την υποχρέωσε να το κάνει. Σύμφωνα με τους Times of India η βάρβαρη δολοφονία πραγματοποιήθηκε μετά από καβγά που είχαν η 32χρονη Σαβίτρι Κουμάρ με τον 27χρονο Ραβί Κουμάρ ο οποίος, κατά την ίδια, της ζήτησε επανειλημμένα «πέτα το παιδί». Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 27χρονος διαφωνούσε με την απόφαση της 32χρονης να γεννήσει τον 2χρονο Βίνοντ.

Ο τελευταίος και μοιραίος για το αγόρι καβγάς σημειώθηκε την Κυριακή με την 32χρονη «εκνευρισμένη» να πετάει το παιδί στο ποτάμι με τους κροκόδειλους. «Φταίει ο σύζυγός μου. Μου έλεγε συνέχεια να αφήσω το παιδί να πεθάνει και ότι το μόνο που κάνει το παιδί είναι να τρώει. Αφού μου το έλεγε συνέχεια πόσο να αντέξω ακόμα;» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς η 32χρονη μετά τη σύλληψή της. Η σορός του μικρού Βίνοντ εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής με δαγκώματα σε όλο του το κορμί ενώ του έλειπε το ένα χέρι, ένδειξη, σύμφωνα με τους αστυνομικούς ότι είχε δεχθεί επίθεση από κροκόδειλους.

NEW: Mother throws her disabled six-year-old son into a crocodile-infested river where he was mauled to death and blames her husband ‘all he does is eat’

Savitri Kumar, 32, from Uttara Kannada(India) had a heated argument with her husband, Ravi Kumar, 27, who repeatedly ordered… pic.twitter.com/MyWU4JFdfF

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) May 7, 2024