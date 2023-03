Γκουίνεθ Πάλτροου δίκη: «Έβγαλε κραυγή σαν τον Κινγκ Κονγκ και με πάτησε με τα σκι»

Ήταν ένα πρωινό στις πλαγιές του πριβέ χιονοδρομικού κέντρου Deer Valley, με τέλειες συνθήκες για να απολαύσει κανείς τη διάσημη πούδρα χιονιού της Γιούτα. Ωστόσο, κάπου εκεί, ήρθε η Γκουίνεθ Πάλτροου. Καθώς ο Terry Sanderson και οι φίλοι του κατέβαιναν την πίστα για αρχάριους «Bandana» εκείνη την ημέρα του Φεβρουαρίου του 2016, η ηρεμία εντός του χιονοδρομικού διακόπηκε απότομα από μια «υστερική κραυγή», που ακούστηκε σαν να «βγήκε ο Κινγκ Κονγκ από τη ζούγκλα». Ήταν, όπως ισχυρίζεται ο Sanderson, η Gwyneth Paltrow, η οποία κατέβαινε την ίδια πράσινη πίστα σκι και αποδείχθηκε σχεδόν εξίσου καταστροφική με τον Κινγκ Κονγκ, καθώς έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στον 69χρονο Sanderson, χτυπώντας τον τόσο δυνατά από πίσω που τον άφησε με σπασμένα πλευρά και μόνιμη εγκεφαλική βλάβη -ισχυρισμούς που η ίδια αρνείται.

#GwynethPaltrow's lawyer complained about a "new camera" pointed directly at the actress, stating that these changes are contrary to the decorum order. "I don't want changes without reporters telling you," Stephen Owens said to the judge. pic.twitter.com/XzkMLCnV2i

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) March 22, 2023