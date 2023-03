Πούτιν σωσίας: Ποιος.. πήγε στη Μαριούπολη;

Νέες θεωρίες συνωμοσίας γέννησε η χθεσινή εμφάνιση του Βλαντιμίρ Πούτιν, με την Ουκρανία να χλευάζει τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι έστειλε σωσία του στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Μαριούπολη. «Τι τρέχει με το σαγόνι σου, Πούτιν;», σχολίασε ο Αντόν Γκερασένκο, αξιωματούχος του Κιέβου, δημοσιεύοντας τρεις εικόνες με το πηγούνι του Πούτιν, ενώ αναρωτήθηκε αν ανήκουν στον ίδιο άνθρωπο. «Φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό οι μακιγιέρ του [για τα πρόσφατα ταξίδια του στην κατεχόμενη Κριμαία και τη Μαριούπολη] έπρεπε να δουλέψουν με ένα αρκετά χαμηλής ποιότητας αντίγραφο, ούτε καν ένα σωσία αλλά το αντίγραφό του. Αναρωτιέμαι ποιο από αυτά ήταν αληθινό;», πρόσθεσε ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών.

Σε τριπλή φωτογραφία που κυκλοφόρησε, μια εικόνα δείχνει τον 70χρονο Ρώσο πρόεδρο πριν από ένα μήνα σε ομιλία του στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση στη Μόσχα, η δεύτερη είναι από την επίσκεψη του Πούτιν στο ναυτικό λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία στις 18 Μαρτίου και η τρίτη είναι από πλάνα την επόμενη ημέρα με τον Πούτιν στη Μαριούπολη.

Αν και στην πρώτη εικόνα φαίνεται το πηγούνι του σφιχτό, το στιγμιότυπο από την Σεβαστούπολη δείχνει ένα πιο πεσμένο πηγούνι, ενώ το πηγούνι στη Μαριούπολη φαίνεται συγκριτικά πιο σφριγηλό αλλά λιγότερο από ό,τι στην εικόνα της Μόσχας.

«Υπάρχουν στιγμές που μοιάζει με babushka χωρίς δόντια. Έχουν υπάρξει επανειλημμένοι ισχυρισμοί ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες σε κάποια ταξίδια εκτός Μόσχας ή όταν υπάρχει πολύς κόσμος γύρω του», σχολίασε ρωσική πηγή.

Την ίδια στιγμή, το κανάλι Telegram General SVR επέμεινε ότι ο Πούτιν δεν πήγε στη Σεβαστούπολη ούτε τη Μαριούπολη, μια πόλη που εισέβαλε μετά από μια αιματηρή μάχη πέρυσι. «Πληροφορίες από πηγές του Κρεμλίνου ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε την Κριμαία και τη Μαριούπολη ΔΕΝ είναι αληθινές. Στην Κριμαία, πήγε σωσίας του προέδρου για μια σύντομη επίσκεψη και αποκλειστικά για χάρη μιας βιντεοσκοπημένης φωτογράφησης», υποστήριξε το κανάλι, επικαλούμενο εσωτερικές πηγές.

