Γεωμαγνητική καταιγίδα 2024: Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει

Μια ασυνήθιστα ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να κάνει την εμφάνισή της στο Διάστημα σήμερα (10/05), προειδοποίησαν αξιωματούχοι -η πρώτη εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) στις ΗΠΑ εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (09/05) Σήμα Παρατήρησης Σοβαρής (G4) Γεωμαγνητικής Καταιγίδας -ο πρώτος τέτοιος συναγερμός που εκπέμπεται από το 2005, όταν η Γη χτυπήθηκε από την υψηλότερη δόση ακτινοβολίας εδώ και μισό αιώνα.

Αυτή τη φορά, το «ασυνήθιστο γεγονός» θα μπορούσε να διαταράξει ηλεκτρονικές συσκευές όπως το GPS και τμήματα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία, προσθέτοντας πως μπορεί να υπάρξουν περιοχές που θα τυλιχτούν σε έναν θεαματικό κύκλο φωτός (ένα «σέλας»). Ακολουθεί μια σειρά από ηλιακές εκλάμψεις που ξεκίνησαν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν αρκετές μεγάλες εκτοξεύσεις πλάσματος από τον Ήλιο -ανοίγοντας τον δρόμο για τον συναγερμό που εκδόθηκε την Πέμπτη.

The Sun emitted two strong solar flares, peaking at 5:40pm ET on May 8, 2024, and 5:13am ET on May 9, 2024. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the events. The first was classified as X1.0 and the second was classified as X2.2. https://t.co/nnMtI4BkHs pic.twitter.com/lbey5D8fIr

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 9, 2024