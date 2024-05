Ολλανδία Eurovision 2024: Η χώρα κινδυνεύει να αποκλειστεί από τον μεγάλο τελικό

Η EBU και η Eurovision φαίνεται να έχουν χάσει τον έλεγχο με την κατάσταση που έχει προκληθεί με τον εκπρόσωπο της Ολλανδίας, καθώς όσο περνάει η ώρα, πληθαίνουν οι φήμες για το τι έχει συμβεί και αποκλείστηκε από τις πρόβες. O Joost μένει να φανεί πλέον αν θα εμφανιστεί στην πρόβα τζενεράλε απόψε το βράδυ (22:00 ώρα Ελλάδος), καθώς σύμφωνα με τα Ολλανδικά ΜΜΕ, σε περίπτωση που απουσιάζει, τότε το σενάριο να αποκλειστεί η χώρα από τον διαγωνισμό, είναι αρκετά πιθανό. Το event που διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας, έχει επισκιαστεί από την σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς στην Γάζα.

this is a video showing joost klein specifically asking “why not”, when eden golan was allowed not to answer a press question on security

Αρχικά υπήρξαν οι αντιδράσεις και τα γιουχαρίσματα την στιγμή της ισραηλινής συμμετοχής και τις παλαιστινιακές σημαίες που ανέμισαν στο στάδιο. Στη συνέχεια, η βελγική τηλεόραση διέκοψε την εμφάνιση του Ισραήλ κι έδειξε αντιπολεμικό μήνυμα. Ενώ η εκπρόσωπος της Ελλάδας, Μαρίνα Σάττι χασμουριόταν, στην συνέντευξη Τύπου, έκανε γκριμάτσες και στο τέλος παρίστανε μάλιστα ότι κοιμόταν, την ώρα που μιλούσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια.

Η ΕΡΤ μέσω πηγών της έσπευσε να της παράσχει κάλυψη, λέγοντας πως ήταν κουρασμένη και δεν είχε σκοπό να προσβάλει το Ισραήλ. Αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο από όλα όμως ήταν η συμπεριφορά του Joost, ο οποίος εκπροσωπεί την Ολλανδία. Αρχικά, αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με την Eden, ενώ στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου είχε σκεπάσει το πρόσωπό του με μία σημαία και την έβγαλε μόνο για να προκαλέσει την τραγουδίστρια του Ισραήλ.

Η Eden ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν νιώθει ασφαλής στο Μάλμε, λόγω των αντιδράσεων κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα ακόμη και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, με τον επικεφαλής της συνέντευξης Τύπου να την ενημερώνει πως δεν είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. Τότε, ο Ολλανδός εκπρόσωπος έβγαλε τη σημαία από το πρόσωπό του και ρώτησε με ύφος: «Γιατί όχι;». Η ένταση συνεχίστηκε, καθώς κατά την διάρκεια της πρωινής πρόβας το πιάνο που είχε επί σκηνής, όπως τοποθετήθηκε, έτσι οι εργαζόμενοι στην Malmo Arena το έβγαλαν επί τόπου και όλοι έψαχναν να βρουν γιατί ο Joost δεν εμφανίστηκε στη σκηνή. Εκεί ήρθε η ανακοίνωση της EBU που τόνισε ότι ερευνά περιστατικό που αφορά τον Ολλανδό τραγουδιστή, σημειώνοντας πως οι πρόβες του ακυρώνονται «μέχρι νεοτέρας». «Αυτή τη στιγμή διερευνούμε ένα περιστατικό που μας αναφέρθηκε και αφορά στον Ολλανδό καλλιτέχνη. Δεν θα κάνει πρόβες μέχρι νεωτέρας. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή και θα ενημερώσουμε σε εύθετο xρόνο» αναφέρει η EBU.

Όλοι, το συνέδεσαν με όσα είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου των 10 χωρών που προκρίθηκαν, όπου συμπεριφέρθηκε με απαξιωτικό τρόπο στην εκπρόσωπο του Ισραήλ, Εντέν Γκολάν, ωστόσο, σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ, δεν ήταν αυτός ο λόγος.

Για τον αποκλεισμό από τις πρόβες κυκλοφόρησαν στο Μάλμε δύο φήμες, που έχουν γραφτεί και σε ολλανδικά Μέσα, όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί το παραμικρό από την αποστολή της χώρας. Η μία φήμη είναι ότι ο Joost σκόπευε να κάνει δήλωση μόλις ανέβαινε στη σκηνή, σχετικά με το περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου, κάτι που του το απαγόρευσαν. Η δεύτερη φήμη είναι ότι είχε επεισόδιο και μάλιστα σοβαρό, με άνθρωπο της αποστολής του Ισραήλ, ο οποίος φέρεται να τον ειρωνεύτηκε, σχετικά με τους γονείς του που έχουν φύγει από τη ζωή. Οι διοργανωτές δεν λένε το παραμικρό, ούτε και οι υπεύθυνοι της αποστολής της Ολλανδίας.

Την ίδια ώρα, η EBU φοβούμενοι το «σφυροκόπημα ερωτήσεων» από δημοσιογράφους για την Ολλανδία, ακύρωσαν προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου για την Big-5.

https://www.youtube.com/watch?v=IiHFnmI8pxg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.iefimerida.gr%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Tην ίδια ώρα, η Eden Golan που εκπροσωπεί το Ισραήλ, πήρε οδηγία να μην βγει για κανέναν λόγο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της, πλην από το να πάει να κάνει πρόβες. Εχει συνεχώς μεγάλο αριθμό φρουρών κοντά της και αποφεύγουν να περνάει από σημεία που γίνονται διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Η ισραηλινή υπηρεσία εθνικής ασφάλειας Shin Bet προειδοποίησε την Γκόλαν να μην βγει από το δωμάτιο πέρα από τις πρόβες και τον ίδιο τον διαγωνισμό του Σαββάτου, αφού έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή της.

Την ίδια ώρα, ο Φινλανδός τραγουδιστής της Eurovision ζητά να κατέβει το βίντεο που χορεύει με την Ισραηλινή Έντεν Γκολάν, αφού έλαβε μηνύματα μίσους από υποστηρικτές της Παλαιστίνης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, o Φινλανδός τραγουδιστής της περσινής Eurovision που βιντεοσκοπήθηκε να χορεύει με την Ισραηλινή τραγουδίστρια στο Μάλμε χθες απαίτησε να αφαιρεθεί το βίντεο και πήρε αποστάσεις από αυτήν μετά τις αντιδράσεις και απειλές που δέχτηκε.

To βίντεο του χορού με την Ισραηλινή Γκολάν

Last year’s Eurovision second-place finisher, Finland’s Käärijä (aka the “Cha Cha Cha” guy), filmed a dance video clip earlier today with Eden Golan, and then publicly apologized for doing so and said it was not an endorsement. pic.twitter.com/iLDq0zBf0M

— Amy Spiro (@AmySpiro) May 9, 2024