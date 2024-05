Ισραήλ Eurovision 2024: Ο Φινλανδός χόρεψε με τη Γκολάν αλλά ζήτησε να κατέβει το βίντεο

Ο Φινλανδός τραγουδιστής της Eurovision ζητά να κατέβει το βίντεο που χορεύει με την Ισραηλινή Έντεν Γκολάν, αφού έλαβε μηνύματα μίσους από υποστηρικτές της Παλαιστίνης. Τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή δεν μπόρεσαν να μείνoυν έξω από τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Μετά τα τις αντιδράσεις και τα γιουχαρίσματα την στιγμή της ισραηλινής συμμετοχής και τις παλαιστινιακές σημαίες που ανέμισαν στο στάδιο του Μάλμε της Σουηδίας, ένα ακόμη περιστατικό έρχεται να επισκιάσει το κατά τ’ άλλα χαρμόσυνο event που κάθε χρόνο εκατομμύρια Ευρωπαίοι και όχι μόνο, παρακολουθούν.

Last year’s Eurovision second-place finisher, Finland’s Käärijä (aka the “Cha Cha Cha” guy), filmed a dance video clip earlier today with Eden Golan, and then publicly apologized for doing so and said it was not an endorsement. pic.twitter.com/iLDq0zBf0M

— Amy Spiro (@AmySpiro) May 9, 2024